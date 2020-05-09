الامارات | أطباق من العالم.. «أصابع زينب»

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباق من العالم.. «أصابع زينب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

تُعد «أصابع زينب» من الحلويات الشرقية المعروفة من القدم، وتتكوّن من السميد والطحين والسمسم واليانسون، ثم تُقلى وترش بالشيرة (القطر)، وطعمها فوق الوصف، تعلمتها من زمان وأضفت إليها السمسم وزاد من لذة طعمها.

انتشرت هذه الحلوى المميزة في بلاد الشام والعراق وتركيا والخليج، ووصلت إلى اليونان. وفي كل بلد لها اسمها الخاص، لكن أغلبها يُحضّر بالطريقة نفسها.

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