الامارات | موضة العيد البرّاقة من «ستيف مادن»

شكرا لقرائتكم خبر عن موضة العيد البرّاقة من «ستيف مادن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب عيد الفطر المبارك تزداد الخيارات والأفكار للظهور بأجمل الإطلالات المحاكية لموضة هذا الموسم، وغالباً ما تعتبر «ستيف مادن» واحدة من العلامات التجارية التي تشتهر بتقديم خيارات متنوعة ومجموعات كبيرة من التصاميم والأفكار التي تعين على الوصول للقطعة المناسبة. وتقدم «ستيف مادن» مجموعة العيد من الأحذية والحقائب، والتي توفر تجربة أنماط جريئة ومميزة مشابهة لما تقدمه الموضة العالمية، بتصاميم تتنوع وتضم تشكيلة مسائية براقة ولامعة ذات روح احتفالية مناسبة للعيد، كما تضيف حقائب التشكيلة التناسق المطلوب لإطلالة متكاملة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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