6 أطعمة ومشروبات صحية احذر الإفراط في تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أدرك الجميع مدى ارتباط الغذاء بالصحة، لذا ركز الكثير على بعض الأطعمة والمشروبات وأفرطوا في تناولها للحصول على جميع العناصر الغذائية والفوائد الصحية، لكن ما جدوى ذلك؟

نقدم لكم قائمة من الأطعمة الصحية التي يحذر الإفراط في تناولها، لما لها من أضرار صحية، وفق ما نقل موقع "Bright Side" الأمريكي.

1. الجزر

مليء ببيتا كاروتين، والذي يمد جسمك بفيتامين أ، لكن يمكن أن يسبب بيتا كاروتين الزائد في جسمك كاروتينيميا، وهو مرض يحول جلدك إلى اللون الأصفر، يختفي تدريجياً أثناء معالجة الكاروتين ولا يسبب أي ضرر.

2 - كومبوتشا

المشروب الصيني الذي غزا عالم عشاق الألفية يأتي مع فوائد الهضم، يقال إنه يزيد من بكتيريا الأمعاء. ومع ذلك، فإنه يحتوي أيضًا على مركب يسمى FODMAP، وهو منتج ثانوي لتخمير الخميرة والذي إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة، يمكن أن يسبب الانتفاخ والضيق الهضمي.

3. الماء

يمكن أن يؤدي الماء الزائد إلى خلل، إذ تعجز الكليتان عن معالجتها، وفي الحالات القصوى، تتراكم المياه في الدماغ ما يجعله ينتفخ ويزيد الضغط لأن الجماجم البشرية لا تستطيع التمدد، على الرغم من أنها نادرة جدًا، فقد شوهدت كلتا الحالتين لدى الرياضيين أو في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

4. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الألياف والكثير من الفيتامينات. يمكن أن يساعدك أيضًا على خفض الكوليسترول الضار (LDL) والحفاظ على خلاياك بسبب محتواها العالي من الدهون الأحادية غير المشبعة. لكن الدهون لا تزال سامة.

يحتوي الأفوكادو الواحد على 240 سعرة حرارية وهو ما يمثل حوالي 10 ٪ -20 ٪ من السعرات الحرارية المثالية للشخص وتناول الكثير من السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل انسداد الشرايين، يجب على المرء تناول ما لا يزيد عن نصف أو 1 أفوكادو يوميًا.

5. الشمندر

الشمندر هو مصدر كبير للفيتامينات والمعادن. يحتوي أيضًا على العديد من أكاسيد النتريك التي يحولها جسمك إلى نترات ما يساعد على خفض ضغط الدم. يتم بعد ذلك تحويلها إلى نيتروزامين التي توجد أيضًا في اللحوم، ما يعني أنها يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالأمراض.

لهذا السبب، قد يكون من الأفضل تجنب الجمع بين تناول كميات كبيرة من الشمندر واللحوم الحمراء.

6. فول الصويا ومشتقاته

أطعمة الصويا غنية بالعناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين ب، والألياف، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والبروتين عالي الجودة.

ويعتبر بروتينًا كاملاً لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع الجسم صنعها، ولكن إذا قمت بتغيير نظامك الغذائي مؤخرًا بسبب مشاكل الغدة الدرقية، فاحذر: قد يتداخل فول الصويا مع الأدوية الهرمونية المستخدمة لعلاج قصور الغدة الدرقية في المرضى من الإناث. على الرغم من أن الدراسات ليست قاطعة، إلا أنها تستحق المراقبة بعناية.