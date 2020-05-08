من الأسد للثعبان.. حيوانات برنامج رامز جلال كل عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعتمد برنامج المقالب السنوي للفنان رامز جلال على إثارة الخوف في قلوب ضحاياه من المشاهير، وفي كل عام يستخدم طريقة مختلفة لتحقيق هذه الفكرة.

وغالبًا ما تكون الحيوانات جزء من برنامج رامز جلال في كل عام، بدءًا من الموسم الأول للبرنامج في 2011 والذي كان بعنوان "رامز قلب الأسد".

- رامز قلب الأسد 2011

يحضر الضيف في كل حلقة باعتباره برنامج حواري، مع مقدمة برامج تدعى "ناتالي"، وأثناء تواجد الفنان في المصعد ووصوله للدور الثاني، يفتح الباب ويتفاجأ بأسد يقابله ويحاصره أمام المصعد.

ويلتقط البرنامج لحظات الرعب والخوف التي تنتاب الضيف، مع تعليق ساخر لرامز على تلك اللحظات.

- رامز عنخ آمون 2013

اعتمدت فكرة البرنامج على دعوة الضيف للمشاركة في برنامج لتنشيط السياحة وزيارة مقبرة مصرية قديمة، ليتم غلق المقبرة عليه، ليواجه الضيف خفاش وثعبان ثم مومياء.

- رامز قرش البحر 2014

تتم دعوة الضيف إلى برنامج حواري، على يخت سياحي، وبعد انتهاء الحلقة وعودة الضيف إلى الفندق مرة أخرى بقارب صغير، يبدأ المقلب في الضيف، ويتمثل في وضع جثث وأشلاء صناعية والكثير من الدماء المزيفة الظاهرة على سطح المياه، وتبدأ مجسمات لسمك قرش تظهر في المياه لإخافة الضيف.

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- رامز تحت الصفر 2018

تتم دعوة الضيف إلى روسيا، للمشاركة في برنامج وهمي يتحدث عن مباريات كأس العالم، ومشاركة مصر فيه، ويجرى لقاء مع الضيف على فقرتين، الأولى يكون فيها الضيف وحده ثم يدخل في الفقرة الثانية.

ويتنكر رامز بشخصية هيكتور كوبر (مدرب المنتخب المصري لكرة القدم)، لكن عندما يكون الضيف على علاقة بالمدرب هيكتور كوبر عندها يتنكر رامز جلال بشخصية امرأة مدعيا أنها إيزابيلا كوبر الأخت التوأم لهيكتور، وعند انتهاء اللقاء يركب الضيف مع رامز جلال في مركبة تسير على الجليد ويكمل الرحلة باتجاه ملعب لوجنيكي، أحد الملاعب الذي ستجري فيه مباريات كأس العالم 2018، وفي إحدى المناطق النائية تتعطل المركبة، ليظهر بعدها نمر، وبمساعدة مدربين محترفين يتم إيهام الضيف بأن الحيوان يهاجم مدربه، لإخافة الضيف.

- رامز في الشلال 2019

يدور البرنامج في جزيرة بالي، إندونيسيا، حيث تتم الدعوة من قبل جاد شويري أو مهيرة عبد العزيز، لتصوير إعلان في الجزيرة.

يأتي الضيف للجزيرة لتصوير الإعلان، وتدور أحداث المقلب على فقرتين، الأولى يقوم الضيف فيها بأداء الإعلان أمام فيل ضخم ويقوم برش الماء عليه، وفي الفقرة الثانية يقوم بالجزء الثاني من الإعلان فوق منصة، ولكن في وسط التصوير يقع الضيف في مياه الشلال.

واثناء كل هذا يكون رامز جلال جالس بجانب الضيف ولكن متخفي في صورة رجال انقاذ، يتم انقاذه بعد ذلك في أرض صغيرة في الجزيرة ويفاجيء وحينها يكون رامز جلال قد هرب ليتنكر بزي غوريلا، ثم يهاجم الضيف.

- رامز مجنون رسمي 2020

يجلس الضيف على كرسي كهربائي لا يستطيع الحرقة، ويظهر رامز بشخصيته أمام الضيف، ليقوم بعمل المقالب بدون تنكر، ومن الحيوانات التي اعتمد عليها رامز هذا العام، هو سرطان البحر، والثعبان.