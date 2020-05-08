"اللمبي عملها قبله".. مشهد من "فرصة تانية" يثير سخرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أثار مشهد اعتراف الفنانة ياسمين صبري "ملك" بحبها بـ"زياد" الفنان أحمد مجدي، خلال الحلقة 13 من مسلسل "فرصة تانية"، حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

"أنا موافقة"، هكذا قالت "ملك" لـ"زياد" بعدما اعترف لها بحبه، ثم انطلقت بسيارتها على المحور ليتبعها بسيارته، ويستوقفها ثم يقف على "كابوت" السيارة ويتبادلان حديثا رومانسيا.

وحصد مقطع الفيديو على "فيسبوك"، العديد من التعليقات خاصة من الفتيات، وتمنى بعضهن أن يجدوا شخص مثله وطريقة حب وطلب زواج مختلفة، وكانت من بين التعليقات: "بجد حلو أوي.. يا رب اوعدنا بقي"، و"أقسم بالله أنا فرحت كأنه ليا بالظبط وفعلا دمعت وفضلت مبسوطة زيهم".

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بينما علق البعض وتفاعل بشكل فكاهي وكوميدي، حيث نشروا مقطع فيديو لمشهد يجمع "اللمبي" و"نوسة" وقفزة الفنان محمد سعد بنفس الطريقة ليعبر عن حبه وتمسكه بحب عمره "نوسة"، في فيلم "اللمبي"

وعلق البعض ساخرين: "نفس الشيء لكنكم تحبون أحمد مجدي ورومانسيته"، وأيضا "اللمبي عملها قبله".