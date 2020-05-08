عشان تبقي في رشاقة فيفي عبده.. روتين بعد سن الـ 50

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

لاحظ الجميع من محبي الفنانة فيفي عبده أنها تتحرك بخفة في جميع البرامج التي تقدمها أو تظهر فيها، وتساءل الكثيرون كيف يمكنهم الحفاظ على المشي والحركة بسهولة بعد سن الـ50؟

تؤثر العادات السيئة خلال فترة الشباب على صحة العظام والصحة بشكل عام عند الكبر، حيث تظهر في شكل هشاشة عظام مع التقدم في العمر.

وبحسب المؤسسة الوطنية لهشاشة العظام (NOF)، فإن حوالي 8 ملايين امرأة في الولايات المتحدة مصابات بهشاشة العظام، وقد تصاب 30 مليون امرأة أخرى بالمرض، ما قد يتسبب في كسر العظام مع شيء غير ضار مثل العطس.

لكن لا تزال هناك فرصة للحفاظ على صحة العظام بعد سن الـ50 باتباع خطوات بسيطة، مثل الحصول على ما يكفي من فيتامين د، وتناول المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة.

- الكالسيوم

تخزن العظام ما يصل إلى 99 ٪ من الكالسيوم الذي يحتاجه جسمك لكل وظيفة تقريبًا، بما في ذلك تخثر الدم ووظيفة العضلات والأعصاب.

ويمكن أن تفقد النساء ما يصل إلى 20٪ من كثافة عظامهن خلال 5-7 سنوات بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض هرمون الاستروجين.

في دراسة أجرتها جامعة بافالو عام 2007، أوضحت أن النساء بعد سن الخمسين، يجب أن يحصلوا على 1200 ملم من الكالسيوم، للحفاظ على كثافة العظام.

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أفضل المنتجات التي توفر الكالسيوم، هي الألبان قليلة الدسم والخالية من الدهون، مثل الحليب والآيس كريم والجبن والزبادي، بدون مبالغة، حتى لا تؤدي إلى مشاكل مثل الإمساك أو تقييد الجسم على صعوبة امتصاص المعادن الأساسية مثل الحليب أو الزنك.

- فيتامين د:

يقول مايكل ف. هوليك، أستاذ الطب في المركز الطبي بجامعة بوسطن، يجب أن تحصل النساء بعد سن الخمسين على فيتامين د بشكل كاف حتى لا تفقد 4% من كتلة هيكلها العظمي.

ويمكنك الحصول على فيتامين D من الخضروات الورقية ومنتجات الألبان المدعمة، ولكن المصدر الرئيسي هو ضوء الشمس، والذي يؤدي إلى إنتاج الفيتامين في بشرتك.

- تناول الخضروات

تحتوي الفواكه والخضروات أيضًا على مستويات عالية من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الهيكل العظمي، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ك والعديد من فيتامينات ب.

يدخل المغنيسيوم الكالسيوم في جميع خلايا الجسم وينظم فيتامين C و K الإنزيمات المسؤولة عن تقوية العظام؛ وكذلك فيتامينات B الذي يساعد الخلايا على التجدد، وفقًا لمركز الموارد الوطنية للأمراض هشاشة العظام وأمراض العظام ذات الصلة.

- التدخين

يعتبر التدخين عامل رئيسي في فقدان النساء لكثافة العظام، ويسرع من الكسور، حيث يقلل النيكوتين من مستويات هرمون الاستروجين، مما يقلل بدوره من كثافة العظام.