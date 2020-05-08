الامارات | طبيب مصري.. أول وفاة بين «أبطال» الخطوط الأمامية لمحاربة كورونا بالكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مصري.. أول وفاة بين «أبطال» الخطوط الأمامية لمحاربة كورونا بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن أول حالة وفاة، بين العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونعى وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الطبيب المصري طارق حسين مخيمر، والذي أصيب بالفيروس منذ نحو أسبوعين.

وكتب الوزير على حسابه بموقع تويتر «إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ/ د. طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

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وكانت قد تأكدت إصابة مخيمر (62 عاماً) منذ نحو أسبوعين، ونقل لتلقي الرعاية الطبية، قبل أن يدخل إلى العناية المركزة منذ نحو أسبوع بعد تدهور الحالة، إلى أن توفي اليوم.

كما نعى السفير المصري بالكويت طارق القوني، الطبيب الراحل الذي «قدم روحه الغالية فى سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم».

يشار إلى أن الطبيب الراحل، من مدينة المنصورة (دلتا مصر) ويقيم في الكويت منذ نحو 20 عاماً، وهو أب لثلاثة أبناء (ولدان وبنت) كما أفادت تقارير إعلامية كويتيىة.

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