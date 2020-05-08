البناطيل الملونة آخر موضة لموسم ربيع 2020 من منصات عروض أهم العلامات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 08:49 مساءً -

لأن الربيع لن يكتمل بدون ألوانه الفاقعة المفعمة بالحيوية، عمدت أهم العلامات التجارية إلى إعادة إحياء موضة البناطيل الملونة من خلال مجموعاتها لموسم ربيع 2020، والتي قدمتها على منصات عروض الموسم الحالي.

بنطلون باللون الأخضر المائي من غوتشي Gucci



ظهرت البناطيل الملونة بألوان متنوعة وآخر موضة تراوحت بين الألوان السادة والنقشات الربيعية الفرحة، أما الخامات فجاءت مريحة وصيفية بامتياز تناسب أيام الربيع والصيف إلا أن ما فاجأنا على ساحة الموضة هو رواج موضة بناطيل الجلد الملون ضمن خطوط ربيع 2020.

إذا كنت من عاشقات الألوان والإطلالات العصرية الحيوية والمرحة، تابعي معنا في ما يلي لتتعرفي على أبرز اتجاهات البناطيل الملونة لموسم ربيع 2020 من عروض أهم العلامات التجارية.

البناطيل الملونة آخر موضة لربيع 2020 من منصات أهم العلامات

بناطيل ملونة سادة آخر موضة لربيع 2020

بنطلون أحمر من باير موس Pyer Moss



اكتظت منصات العروض ضمن أسابيع الموضة العالمية لربيع 2020 بلوحة غنية بالألوان من تصاميم البناطيل الملونة السادة، والتي عادت من جديد هذا الموسم لتتربع على ساحة الموضة.

ظهر البناطيل الملونة على منصة باير موس Pyer Moss، فرأيناها من خلال بنطلون أحمر ضيق يظهر مفاتن الجسم، وكذلك من خلال تصميم واسع مناسب للمرأة المحتشمة باللون الزهري المفعم بالأنوثة.

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كما وأعجبتنا طريقة تنسيق البناطيل الملونة ضمن عرض لانفان Lanvin لربيع 2020، بالإضافة إلى عرض غوتشي Gucci.. فجاءت بتصاميم مريحة مناسبة للمرأة العصرية.

يمكنك أن تنسقي البناطيل الملونة السادة مع توب بنفس اللون لإطلالة عصرية ذات لون موحد، أو مع قميص بنقشات متناسقة للوك بعيد عن الرتابة.

بناطيل ملونة بالنقشات آخر موضة لربيع 2020

بنطلون ملون بنقشات الأصداف الصيفية من غوتشي Gucci



البناطيل الملونة بالنقشات هي من أكثر الصيحات رواجاً في موسم ربيع 2020، حيث طرحتها الكثير من العلامات التجارية على منصاتها لتضفي على إطلالة المرأة لمسة من الحيوية المشعة.

رصدناها على منصة لانفان Lanvin من خلال بنطلون باللون الأبيض مع نقشات ملونة أنيقة.

كما وظهرت البناطيل الملونة بالنقشات بقوة ضمن عرض غوتشي Gucci، بالأخص من خلال أسلوب الطقم suit أي بإطلالة كاملة بالنقشات.

نسقي البناطيل الملونة بالنقشات مع توب أو قميص بلون سادة لإطلالة متناسقة.