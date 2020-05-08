مايا دياب تعشق تصاميم الأقراط الجريئة!

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 08:49 مساءً - تتميز مايا دياب باطلالاتها خصوصاً حين تعتمد صيحات موضة معينة وتكون السباقة في مواكبتها.
هذه المرة سنتحدث عن الأقراط التي تعشقها دياب بمختلف أشكالها وهي تنوع في الكثير من الأحيان بأشكالها وتصاميمها ولكنها تتفق جميعها على الطابع الجريء البعيد عن البساطة.ما الذي يميز اختيارات مايا دياب وكيف تنسق هذه الأقراط مع مختلف اطلالاتها؟
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الأشكال الهندسية
تختار مايا دياب الأشكال الهندسية في الأقراط التي ترتديها وهي غالباً ما تعمد الى ابرازها بشكل لافت سواء من حيث المواد اللماعة المصنوعة منها أو شكلها الكبير والبارز.
الأشكال الدائرية
بالاضافة الى الأشكال الهندسية، تعشق مايا دياب ارتداء الأقراط ذات الأشكال المستديرة التي تعكس رونقاً على الاطلالة وتمنحها طابعاً عصرياً.
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التصاميم المنسدلة
لا يمكن أن تغيب تصاميم الأقراط المنسدلة عن اطلالات مايا دياب وهي غاباً ما تعتمدهم مرصعين بالماس وخلال مناسباتها الخاصة التي تتطلب اطلالات أنيقة جداً.
كيف تنسق مايا دياب أقراطها؟
تعمد مايا دياب الى تنسيق أقراطها بطرق مختلفة ومتنوعة لذا اليك أبرز الخطوات:
- عند اعتماد الأقراط الكبيرة جداً، تعمد مايا الى تنسيق عقد ناعم معها لكي لا تظهر بأسلوب مبالغ به.
- تعمل مايا على فرد شعرها مع هذه الاقراط، خصوصاً أنها تتمتع بتصاميم كبيرة وبارزة.
- في بعض الأحيان، تعتمد مايا دياب موضة القرط الواحد التي تعكس أسلوباً عصرياً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.