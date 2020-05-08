مصر توفره قريبا.. علاج كورونا التجريبي قد يصل سعره إلى 70 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

كشف الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، في حوار له بـ"الخليج 365"، عن توفير عدد من عبوات دواء "ريمديسيفير" في مصر قريبًا؛ لبدء استخدامه في التجارب الإكلينيكية لعلاجات مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس "كورونا المستجد".

زيمكن أن تصل تكلفة دواء Remdesivir، وهو الدواء الوحيد الذي ثبت أنه يعمل ضد الفيروس التاجي إلى 4.500 دولار أي أكثر من 70 ألف جنيه مصري، كما أوضحت صحفية "ديلي ميل" البريطانية.

وعقار ريمديسيفير هو علاج تجريبي مضاد للفيروسات، طورته شركة الأدوية الأمريكية "Gilead Sciences"، وكان يستخدم في علاج فيروس الإيبولا لكنه فشل.

ولكنه أثبت فعالية ضد مرض السارس، وتمت تجربته سريريًا لمرضى كورونا للتأكد من صلاحيته، وسحمت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية الأسبوع باستخدام عقار ريمديسيفير التجريبي لعلاج مُصابي فيروس كورونا لمستجد.

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وبحسب الخبراء فإن 10 دولارات كتكلفة للعلاج يعتبر أيضًا أكثر من اللازم بالنسبة للعقار.

وتقول إحدى المجموعات البحثية أن شركة "جلعاد" المطورة للعقار، يمكن أن تتقاضى ما يصل إلى 4500 دولار في الدواء.

ولم يرد الرئيس التنفيذي لشركة جلعاد دانييل أوداي، على الاسئلة بشأن تكلفة الدواء، لكن الشركة تخطط للتبرع بإمدادات الأدوية التي لديها حتى الآن، والتي ستعالج حوالي 140.000 مريض، وتقول إنها لن تفكر في السعر حتى ترد المزيد من البيانات.

وفي اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة، تعهدت الشركة بإتاحة العلاج للمحتاجين. إلا أن تاريخ الشركة، يؤكد أنهم يفرضون أسعار باهظة حول سعر الأدوية، وفي عام 2013، قدمت الشركة عقار Sovaldi، المعالج لفيروس C، بسعر 1000 دولار لكل حبة.