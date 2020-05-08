ليس رمضان فقط.. ما شكل الصيام في الديانات الأخرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

لا يقتصر الصيام على الديانة الإسلامية فقط، وإنما عرفته ديانات أخرى، كوسيلة دينية لاستعادة الروحانية والتركيز والهدوء، والتأكيد على عدم التمسك بالأمور الدنيوية.

وتختلف طريقة الصيام بين ديانة وأخرى، كل بحسب معتقداته، فالمسلمون يعتمدون على منع الطعام والشراب بالكامل في عدد معين ساعات اليوم، بعكس المسيحيين الذي يتناولون أنواعا محددة جدا من الطعام خلال فترة زمنية معينة "الصوم".

الصوم اليهودي

الصوم في اليهودية يكون في يوم الغفران وهو اليوم الذي نزل فيه النبي موسى من سيناء للمرة الثانية، ومعه ألواح الشريعة، كما أوضحت شبكة "بي بي سي".

يستمر صيام يوم الغفران إلى 26 ساعة وهو "أقدس أيام الأعياد والشعائر الدينية اليهودية".

ويبتعد اليهود في هذا اليوم عن ملذات الحياة والأمور الدنيوية ويكرسونه للعبادة ومحاسبة الذات، ويبدأ الصوم مع غروب الشمس حتى حلول الظلام في اليوم التالي تقرباً إلى الله ليغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم.

أما المتدينون من اليهود، فيذهبون إلى حائط البراق (حائط المبكى) في جنوبي المسجد الأقصى من أجل الصلاة قبل بدء بالصوم.

ويعتبر يوم الغفران هو استثناء من القواعد الدينية الصارمة التي تمنع صوم أيام السبت أو المهرجانات أو الاحتفالات الدينية، أو صوم في إبريل، أو للحوامل، أو المرضى.

ويوجد صوم آخر ولا يكون إلزاميا بل اختياريا، كمن يصوم ليقبل الله دعاؤه، أو للتكفير عن خطاياه، أو لطلب الرحمة، أو الشكر على نعمة، أو غيرها من الأسباب التي لا تستلزم الإعلان عنها من قبل الصائم.

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الصوم المسيحي

يعود الصوم الكبير إلى السيد المسيح الذي اعتكف مدة 40 يومًا في الصحراء، للصوم والصلاة ومقاومة إغراءات الشيطان، كما أوضحت صحيفة "دوتشة فيللة" الألمانية.

ويبتعد المسيحيون عن اللحوم، والدهون المستخلصة من اللحوم، وكل ما هو ذو "روح"، طوال فترة الصيام التي تنتهي مع عيد الفصح الذي يتم الاحتفال فيه بقيامة السيد المسيح.

الصوم في الإسلام

أهم صوم في الإسلام هو شهر رمضان المبارك، ويتم تحديده في موعد مختلف كل عام، بحسب رؤية الهلال.

ويتمنع المسلمون عن الماء والطعام في الفترة من أذان الفجر، وحتى غروب الشمس "أذان المغرب"، ثم يتناولون أي نوع من الطعام المفضل لديهم.

الصوم في البوذية

يشكل الصوم جزء مما تسميه البوذية الإماتة الذاتية، ويمارسها الزاهدون خلال ست سنوات، التي تعلم فيها بوذا واختبر خلالها العديد من ممارسات الزهد.

ويعتمد هذا الصيام على تناول الطعام مرة واحدة كل سبعة أيام، أو تناول فاكهة "الكولا" واحدة في اليوم، بحسب ما أوضح موقع "buddhisma2z".