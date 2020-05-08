طرق تنسيق اللون الأبيض للسمراوات بأسلوب بريانكا شوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 06:47 مساءً - بريانكا شوبرا Priyanka Chopra تعتبر من النجمات الأكثر أناقة، وقد تميزت بأسلوبها العصري في الموضة، الذي يجمع بين الأنوثة والنمط الشبابي، والذي من خلاله أثبتت نفسها في عالم الموضة، ولاسيّما أنها تعرف كيف تختار التصاميم التي تناسبها إن كان من ناحية القصّة أو اللون، وقد لاحظنا أنها ميّالة لاختيار الدرجات اللونية الزاهية والفاتحة التي تناسب بشرتها السمراء، وبشكل خاص الأبيض، ولهذا سنقدم اليوم لجميع النساء السمراوات أفكارًا لاعتماد وتنسيق الأبيض بأسلوب بريانكا شوبرا Priyanka Chopra الأنيق والعصري.



تنسيق صباحي كاجوال بالأبيض اعتمدته بريانكا شوبرا:

لوك شبابي باللون الأبيض نسقته بريانكا شوبرا



تنسيق صباحي كاجوال باللون الأبيض جمع بين الأناقة والعصرية، نسقته بريانكا شوبرا Priyanka Chopra وقد اختارت فيه بنطلون جينز سكيني ممزقًا عند الركبتين، مع قميص قطني بقصة مريحة، وأكملت اللوك بحذاء بكعبٍ عال بيج، وحقيبة يد من الجلد من فندي Fendi، ونظارات شمسية بتصميم شبابي.

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إطلالة ناعمة في فستان أبيض قصير اختارتها بريانكا شوبرا:

اطلالة شبابية في فستان أبيض قصير اعتمدتها بريانكا شوبرا



شاهدنا بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في مناسبة صباحية، وقد نسقت لوك أنثويًا ناعمًا، اختارت فيه فستانًا قصيرًا أبيض، أكمامه منفوخة عند الأكتاف، وطوله وصل لأعلى حد الركبة، وقد نسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون البيج، وصندلًا فضيًا براقًا بكعب عالٍ ونظارات شمسية.

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البدلة الرسمية البيضاء على طريقة بريانكا شوبرا:

تنسيق شبابي في البدلة البيضاء اعتمدته بريانكا شوبرا



إطلالة عصرية اعتمدتها بريانكا شوبرا Priyanka Chopra وقد اختارت فيها بدلة رسمية باللون الأبيض، مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون مصنوعيْن من قماش البروكار، وبقصة واسعة، ومعهما نسقت توب باللون الأبيض وحذاء بكعب عالٍ باللون البيج.

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فستان أبيض مزيّن بالريش تألقت به بريانكا شوبرا:

تألقت بريانكا شوبرا في فستان أبيض



إطلالة أنثوية ولافتة تألقت بها بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في فستان باللون الأبيض، كانت قد اختارته من دار ماركيزا Marchesa بقصة الكورسيه من الأعلى، وتنورته مزينة بالريش الناعم، الذي أضفى عليه لمسات مبتكرة، وأكملت الإطلالة بحذاء بكعب عالٍ بيج، وحقيبة كلاتش فضية أنيقة، وزينت اللوك بعقد ألماسي فاخر.



طرق وأفكار لاعتماد وتنسيق اللوك الأبيض للنساء السمراوات بأسلوب بريانكا شوبرا Priyanka Chopra شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار المميزة.

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