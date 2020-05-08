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قفاطين مطرزة للصيف من موضة ٢٠٢٠

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 06:47 مساءً - يُعَدُّ القفطان المغربي من القطع المناسبة لغالبية النساء، فإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة مميزة ومحتشمة في الجمعات والمناسبات البسيطة، فإليكِ أبرز خيارات القفاطين الصيفية بالتطريزات المذهلة.


خيارات لقفاطين بألوان فاتحة

قفاطين مطرزة
قفاطين مطرزة


لمُحِبَّاتِ الألوان الفاتحةـ يمكنكِ ارتداءُ قفطان زهري مزين بأكمام شفافة ومزين بالتطريزات البيضاء، أو الظهور بقفطان سماوي مزين بالتطريزات الفضية لإطلالة مُفْعَمَة بالحياة، أو التزين بقفطان لحمي تكسوه التطريزات الذهبية لزي أنثوي.

تابعي المزيد:صيحات موضة القفاطين والجلابيات للأمسيات الرمضانية

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قفاطين صيفية بألوان مميزة

 

قفاطين مطرزة
قفاطين مطرزة


لقفاطين خفيفة بألوان داكنة، يمكنك التجمل بقفطان أخضر خفيف بتطريزات خضراء، أو قفطان نيلي مطرز بالذهبي، أو التأنق بقفطان أحمر بتطريزات فضية أنيقة مناسبة لأغلب المناسبات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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