قفاطين مطرزة للصيف من موضة ٢٠٢٠

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 06:47 مساءً - يُعَدُّ القفطان المغربي من القطع المناسبة لغالبية النساء، فإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة مميزة ومحتشمة في الجمعات والمناسبات البسيطة، فإليكِ أبرز خيارات القفاطين الصيفية بالتطريزات المذهلة.
خيارات لقفاطين بألوان فاتحة
لمُحِبَّاتِ الألوان الفاتحةـ يمكنكِ ارتداءُ قفطان زهري مزين بأكمام شفافة ومزين بالتطريزات البيضاء، أو الظهور بقفطان سماوي مزين بالتطريزات الفضية لإطلالة مُفْعَمَة بالحياة، أو التزين بقفطان لحمي تكسوه التطريزات الذهبية لزي أنثوي.
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قفاطين صيفية بألوان مميزة
لقفاطين خفيفة بألوان داكنة، يمكنك التجمل بقفطان أخضر خفيف بتطريزات خضراء، أو قفطان نيلي مطرز بالذهبي، أو التأنق بقفطان أحمر بتطريزات فضية أنيقة مناسبة لأغلب المناسبات
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