إطلالات باللون الأسود للمحجبات على غرار دلال الدوب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 06:47 مساءً - اعتمدت مدوِّنة الموضة دلال الدوب، منذ بداية عام ٢٠٢٠، العديدَ من الإطلالات التي تزينها القطع السوداء، التي تتميز بإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أكثر نحافة، ومن وحيها جمعنا للمحجبات عدة خيارات؛ لتُظْهِرَهُنَّ بإطلالة أنيقة ونحيلة.



إطلالات أنيقة باللون الأسود

إطلالات دلال الدوب



فضلت دلال الإطلالات التي يكسوها اللون الأسود، لمظهر فاخر وأنيق، وكسرت اللون بعدة طرق؛ فمن أبرز خياراتها ارتدت بنطالًا وبلوزة ومعطفًا باللون الأسود مع عدة إطلالات مختلفة، في إحداها تجمَّلت بحجاب وحزام أبيض، وفي إطلالة أخرى اتَّسم معطفها بالأزرار الذهبية، وفي إطلالة مُغايِرة كسرت اللون بحقيبة برتقالية وحجاب أبيض.

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خيارات شبابية

إطلالات دلال الدوب



لخيارات القطع السوداء المزينة بألوان أخرى، أطلت دلال ببنطال أسود مع معطف باللونين الأسود والبنفسجي، وظهرت ببلوزة سوداء مزينة بكتابات بيضاء مع بنطال أسود وحذاء بوت بني، ونسَّقت بلوزة سوداء بزينة بسيطة مع بنطال الجينز الأسود لزي شبابي بسيط، واختارت فستانًا أسود مزينًا بالرسومات البيضاء مع بنطال بذات التصميم لإطلالة أكثر أنوثة، وتأنقت ببليزر وبنطال باللون الأسود المزين بالخطوط البيضاء مع بلوزة سوداء لخيار عملي.