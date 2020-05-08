عبايات من وحي عروض الأزياء العالمية‎

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 06:47 مساءً - أصبحت صيحة العبايات والقفاطين الشرقية من الصيحات الرائجة في عالم الأزياء، وهو ما جعل مصممو الأزياء العالميون يلجأون إلى تصميم عبايات أنيقة تناسب الفتيات العربيات.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة مميزة من العبايات من وحي عروض الأزياء العالمية.

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عبايات من تصميم زهير مراد

عباية بيضاء من زهير مراد



يعد مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد من أبرز مصممي الأزياء الذين قدموا العبايات العربية بأشكال متنوعة ومختلفة.

ونجح زهير مراد في تقديم أشكال متنوعة من العبايات، سواء السوداء أو الملونة، أو العبايات المفتوحة، وغيرها من العبايات المختلفة التي تناسب جميع الإطلالات.

عبايات ملونة من زهير مراد



ومن أجمل التصميمات التي قدمها زهير مراد، هذا التصميم المُميز لعباءة طويلة من الشيفون المقلم، والتي تناسب الإطلالات النهارية البسيطة.

عباية لإطلالة مسائية



ولإطلالة مسائية مميزة، قدم زهير مراد هذه العباية الأنيقة باللون الأزرق الداكن، والمُصممة من أقمشة الشيفون المبطنة بالكريب، والمُطرزة بالدانتيل والخرز والكريستال اللامع.

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عبايات من تصميم إيلي صعب

عباية من تصميم ايلي صعب



يُعد إيلي صعب من أبرز مُصممي الأزياء العرب والعالميين الذي نجحوا في تقديم العباية العربية بأشكال أنيقة ومميزة.

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عباية من ثلاث قطع



ومن أجمل تصميمات إيلي صعب، هذا التصميم المٌميز لعباية مُمكونة من 3 قطع، وهم بنطلون أنيق وتوب طويل من الشيفون والدانتيل المٌطرز، وفوقهما عباءة طويلة من الحرير المُطرز.

عباية للأماكن المفتوحة



ولإطلالة نهارية أنيقة، قدم إيلي صعب هذه العباية البليسيه باللونين الأخضر والأزرق، ذات الأكمام الدانتيل الشفافة القصيرة، وهي العباءة التي يمكن ارتدائها على البحر أو في المناسبات الاجتماعية التي تٌقام في الأماكن المفتوحة.

عباءة لإطلالة مسائية



وكعادته، يتميز إيلي صعب بعباياته السوداء المٌميزة، والتي تناسب الإطلالات المسائية التي تتطلب الظهور بلوك أنيق وراقي.

ومن أجمل العبايات السوداء التي قدمها إيلي صعب، هذه العباية المٌميزة من الحرير الأسود، ذات الأكمام الطويلة الواسعة والأكتاف الساقطة، والمٌطرز على الصدر بالجوبير البيج والدانتيل والخرز الأسود.

عباءة مفتوحة



وإذا كنتِ تٌفضلين العبايات المفتوحة، فستجدين ما تبحثين عنه في تصميمات إيلي صعب، حيث قدم إيلي صعب هذه العباية التايجر المفتوحة، المٌصممة من الشيفون الذي يجمع بين الألوان الأسود والنبيتي والبني، وهو ما يجعلها تناسب الارتداء مع عدة ملابس بألوان مختلفة.

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عبايات من تصميم كارولينا هيريرا

تصاميم من كارولينا هيريرا



قدمت مٌصممة الأزياء العالمية كارولينا هيريرا هذا التصميم الأنيق لعباية بيضاء من الحرير الأبيض المٌزين بالورود السوداء على العباية بالكامل، مع أكمام واسعة باللون الأسود الذي يمتد حتى جانبي العباية والذي تم تطريزه بالورود البيضاء، وحزام عريض على الخصر باللون الأسود.

عباية مميزة من كارولينا هيريرا



كما قدمت كارولينا هيريرا نفس العباية مع استبدال اللون الأسود باللون الكحلي، الذي استُخدم أيضاً لحزام الخصر، كما تم تغيير شكل الورود التي زينت العباية.

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