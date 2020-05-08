أفضل الخلطات الطبيعة لمظهر شعر مثالي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 06:47 مساءً - هل تبحثين عن علاج فعال لمشاكل الشعر التي تعانين منها، بما فيها تساقط الشعر، الشعر الجاف، الشعر الخفيف، الشعر التالف والمتقصف...؟ لقد وجدنا لك الحل الأمثل الذي يلبي جميع احتياجات ومتطلبات شعرك، حيث سنعرفك في هذا المقال الى أفضل الخلطات الطبيعية لعلاج مشاكل الشعر بمختلف أنواعها.



خلطة الموز والزبادي لتكثيف الشعر

خلطة الموز والزبادي لتكثيف الشعر



المكونات

- ثمرتان من الموز الناضج.

- صفار بيضة واحدة.

- كوب من الزبادي.



طريقة التحضير والتطبيق

اهرسي الموز جيداً وأضيفي إليه تدريجياً الزبادي وصفار البيض، مع الحرص على خفق المكونات الى أن تحصلي على خليط متجانس. من ثم، ضعي الخليط على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، ثم غطيه بغطاء بلاستيكي واتركيه مدة ثلاث ساعات. بعدها، اغسلي شعرك على طريقتك المعتادة.

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خلطة زبدة الشيا وزيت الأرغان لمعالجة الشعر التالف والمتقصف

خلطة زبدة الشيا وزيت الأرغان لمعالجة الشعر التالف والمتقصف



المكونات

- أربع ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

- خمس ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

- أربع ملاعق كبيرة من زيت الأركان.



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي كلا من زبدة الشيا وزيت جوز الهند وزيت الأركان. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على شعرك من الجذور وحتى الأطراف. لفي شعرك بغطاء الاستحمام واتركيه لمدة ساعة من الوقت. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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خلطة البيض والعسل لمعالجة تساقط الشعر

جربي خلطة البيض والعسل لمعالجة تساقط الشعر



المكونات

- 3 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.

- بيضة واحدة.

- 4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

- نصف كوب من زيت الزيتون.

- ثمرة موز ناضجة.



طريقة التحضير والتطبيق

امزجي كلاً من العسل واللبن وزيت الزيتون جيداً، من ثم اهرسي الموزة جيداً وأضيفيها الى المكونات السابقة، مع تقليبها جيداً حتى تتجانس مع بعضها البعض. بعدها، طبقي المزيج على شعرك، مع الحرص على تغطيته بمنشفة دافئة أو غطاء بلاستيكي وتركه مدة نصف ساعة. وبعد مرور المدة المطلوبة، اغسلي شعرك بالشامبو الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

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خلطة الموز وزيت الزيتون لتنعيم الشعر

جربي خلطة الموز وزيت الزيتون لتنعيم الشعر



المكونات

- كوب من الزبادي.

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

- ثمرة من الموز.



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي كلاً من اللبن وزيت الزيتون جيداً، ثم أضيفي إليهما ثمرة الموز بعد هرسها بشكل كلي. حركي المكونات الى أن تصبح خليطاً متجانسا وطبقيها على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، مع الحرص على تدليك فروة الرأس جيداً وبهدوء. اتركي الخليط على شعرك مدة 20 دقيقة، بعدها اغسليه كالمعتاد.

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