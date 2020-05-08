فوائد زيت السمسم لتكثيف وتقوية الشعر التالف

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 06:47 مساءً - القليلات منا لا يسمعن عن فوائد زيت السمسم للشعر، في حين أنه استطاع أن يثبت فاعليته في نمو الشعر الخفيف، وإذا كنتِ تبحثين عن حلول لعلاج الشعر الخفيف فدعينا من خلال هذا المقال نعرفك على فوائد زيت السمسم في تكثيف الشعر وتقويته، بالإضافة إلى طريقة إعداد وصفاته في المنزل؛ لتنعمي بشعر كثيف.
فوائد زيت السمسم للشعر
يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الشعر وبالتالي تعزيز نموه
حماية الشعر من أشعة الشمس الضارة
يمنع الشيب المبكر، ويحافظ على لون الشعر الطبيعي لأطول فترة
علاج جفاف الشعر والعمل على ترطيبه وتنعيمه
يعالج قشرة الشعر والشعر التالف المتقصف
علاج تساقط الشعر
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خلطتان من زيت السمسم لعلاج مشاكل الشعر
الخلطة الأولى زيت السمسم مع جل الصبار للشعر
مكونات الخلطة
2 ملعقة كبيرة من جل الصبار
2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم
تفاصيل التحضير والاستخدام
نخلط زيت السمسم مع جل الصبار حتى تتجانس المكونات
نضع الخليط على نار هادئة لبضع دقائق
نترك الخليط حتى يبرد
نطبق الخليط على فروة الرأس حتى الأطراف مع تركه لمدة 45 دقيقة.
نغسل الشعر باستخدام الشامبو المناسب
نحرص على تكرار الخلطة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًّا.
الخلطة الثانية زيت السمسم لنمو الشعر
مكونات الخلطة
كمية من زيت السمسم حسب طول الشعر
تفاصيل التحضير والاستخدام
نقوم بتسخين زيت السمسم على نار هادئة ثم نتركه حتى يبرد
نفرك فروة الرأس بزيت السمسم لمدة دقيقتين
نترك الزيت على الشعر لمدة ساعة
نغسل الشعر بالشامبو المناسب
نطبق الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات وستشعرين بنتيجة مرضية.
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