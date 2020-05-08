الامارات | هيئة روسية: الإصابة بفيروس كورونا عبر أجهزة التكييف مستحيلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة روسية: الإصابة بفيروس كورونا عبر أجهزة التكييف مستحيلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، اليوم الجمعة، إنه من المستحيل التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن طريق أنظمة التهوية وأجهزة تكييف الهواء.
ونقلت وكالة سبوتنيك بالعربية عن موقع «ستوب كورونا فيروس» على قناته في «تليغرام»، أن الهيئة أكدت أن «فيروس كورونا المستجد مثله كمثل أي فيروس يهاجم الجهاز التنفسي، لا يعيش في نظام التهوية أو في مكيفات الهواء».
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