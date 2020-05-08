تعرفي على أحدث صيحات موضة القفاطين والعبايات من بيان ستايل

مجموعة جديدة من أحدث صيحات موضة القفاطين والعبايات لعام 2020 طرحتها العلامة التجارية بيان ستايل التابعة للمهندس والمصمم حازم الجندي ، والتي تميزت بالرقي والعصرية.

وتضمنت تصميمات وقصات مختلفة من القفاطين والعبايات التي يمكنك التألق بها في شهر رمضان الكريم لأنها تتميز بالأحتشام وتناسب المحجبات وغير المحجبات.

احتوت المجموعة على الوان مبهجة ومختلفة تناسب الصيف أبرزها الأبيض ، البنفسجي ، الأحمر ، النبيتي ، الزيني ، الروز ، البرتقالي ، الأزرق والأسود ، مزينة بالتطريزات التي اعطتها طابع الفخامة.

والجدير بالذكر أن العلامة التجارية بيان ستايل تورد القطع الخاصة بها داخل وخارج مصر.

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