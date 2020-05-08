لقاء الخميسي تجذب الأنظار بإطلالتين مختلفتين

شاركت الفنانة المصرية لقاء الخميسي متابعيها على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" ، صورا من أحدث إطلالاتها ، ظهرت من خلالهم بإطلالتين مختلفتين من احدى العلامات التجارية المصرية MITCHA.

الأولى كانت لچامبسوت واسع باللون "بيبي بلو" ارتدت تحته قميص شفاف باللون الأبيض ووضعت حزام بسيط من الوسط باللون الأصفر مع حقيبة باللون الرمادي وحذاء مفتوح ، ورفعت شعرها للأعلى.

والثانية بفستان ملون مزين بالنقوشات زينته ايضا بحزام عريض أسود من خامة الجلد من المنتصف ، وأكملت "بكاب" أسود على الكتفين ، واختارت أن تترك شعرها القصير منسدلا مع حذاء باللون الأسود.

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وكتبت على الصور معلقة " يلا بينا نلبس مصري" وأشادت بموهبة مصممين الأزياء المصريين التابعين للعلامة التجارية.

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