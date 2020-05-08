طرق خلع الأقراط التي يتم ارتداؤها على حافة الأذن

ربما تفضل بعض السيدات والفتيات التزين بنوعية الأقراط التي يتم ارتدائها على شحمة أو حافة الأذن، من خلال الثقوب التي تخصص لهذا الغرض، لكن المشكلة التي تواجهها كثيرات هي مسألة تنظيف تلك الثقوب من ناحية وطرق إزالة تلك الأقراط من الأذن من ناحية أخرى، حيث دائما ما تقترن تلك العملية ببعض الصعوبات.

لكن الأمر لا يعني أنك ستحتاجين لشخص متخصص في ثقب الأذن، بل كل ما ستحتاجينه هو التزام الصبر وإتباع بعض الطرق سهلة التنفيذ. ونستعرض معك فيما يلي بعض النصائح التي تسهل عليك خلع أو إزالة تلك النوعية من الأقراط، مع الأخذ بعين الاعتبار قاعدة هامة وضرورية، وهي عدم خلع تلك المجوهرات إلا بعد التأكد تماما من شفاء منطقة الثقب، منعا لحدوث عدوى، تندب، تورم دائم ونبذ للأقراط.

ولك أن تعلمي أن هناك بعض أنواع المنتجات التي قد تتوافر بمراكز التجميل والصيدليات التي تفيد بشكل كبير في تنظيف مناطق الثقوب وضمان تعقيمها باستمرار.

طريقة خلع الحلقان غير الملحومة

أولا يتعين عليك التأكد من نظافة يديك، ثم يمكن البحث للعثور على الفاصلين الموجودين في الخاتم، ولك أن تعلمي أن هناك بينهما قسم كبير وقسم آخر صغير، وبعدها يمكنك الإمساك بكل قسم ثم جذب القسم الأصغر بفتحه كما المفصل ومن ثم إزالة قطعة المجوهرات من الطرف الأكبر للخاتم.

طريقة خلع الأقراط التي تعمل بدبابيس الضغط

يمكنك أن تمسكي جيدا في البداية بكلا جانبي القرط ومن ثم سحب المقدمة والمؤخرة عن بعضهما البعض. وان كان القرط مشدودا، فيمكنك ليّه برفق أثناء سحب الطرف القابل للإزالة، مع استخدام بعض القوة إن تطلب الأمر في الأخير، حيث أن العملية تتوقف عليك أثناء الخلع.

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طريقة خلع الأقراط التي تُثّبَّت ببرغي

لا تتطلب هذه الأقراط قوة لإزالتها، بل أن الأمر كله يعتمد على لي القرط من الطرف القابل للإزالة حتى يخرج بالكامل من الخلف.

طريقة خلع الحلقان ذات الخرزة (الكرية) الثابتة

تبدأ بتحريك كل جانب من جانبي الخرزة وتحريكهما برفق بعيدا عن بعضهما البعض ومن ثم دفع جانب لأعلى والآخر لأسفل.

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