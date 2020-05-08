ما تريد معرفته عن فقدان الذاكرة التي تعرضت له ياسمين صبري في "فرصة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تعرضت "ملك" (ياسمين صبري) بطلة مسلسل فرصة ثانية، إلى حادث سيارة أدى إلى إصابتها بفقدان ذاكرة، وبعد الإفاقة من المستشفى لم تتذكر أي شخص من حولها، أهلها وأصدقائها.

فقدان الذاكرة ما بعد الصدمة هو حالة من الارتباك أو عدم تذكر أي شيء، عقب تعرضه إلى حادث مؤلم، مثل حوادث السيارات، كما أوضح موقع "floridaphysicalmedicine".

وتعتبر إصابات الرأس والدماغ أثناء حادث سيارة شائعة إلى حد ما وقد تختلف في شدتها، لكن حتى وإن كانت الإصابة طفيفة فيجب فحصها من قبل طبيب مؤهل بأسرع ما يمكن، إذ يمكن أن تؤدي الإصابة إلى فقدان ذاكرة ومشكلات بالتفكير وإصابات أكثر خطورة في الدماغ.

الأنواع المختلفة من فقدان الذاكرة:

فقدان الذاكرة الأمامي هو الأكثر شيوعًا، وهو عدم القدرة على تكوين ذكريات لفترة من الوقت بعد وقوع الحادث، مما يدفع الفرد إلى عدم "تذكر" فترة من الوقت بعد إصابة الرأس المؤلمة.

أما عن فقدان الذاكرة الخلفي، فهو فقدان الذكريات التي تشكلت قبل إصابة في الرأس، وقد يكون شديد إلى درجة كبيرة.

أعراض فقدان الذاكرة

تختلف الأعراض من فرد إلى الآخر، لكن الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

فقدان الذاكرة على المدى القصير أو المدى الطويل

تباطؤ القدرة على معالجة المعلومات

صعوبة التركيز أو الانتباه

الشعور بالضباب العقلي

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مشكلة في تعدد المهام

عدم القدرة على تنظيم الذكريات أو الأفكار

إعياء

الصداع الكلي أو الصداع النصفي

حساسية للضوء أو الصوت

الغثيان أو القيء

القلق والعصبية أو الاكتئاب

دوار

تغييرات بصرية

طنين في الأذنين

تشوهات النوم

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من إصابات طفيفة، قد تبدأ الذكريات في العودة والشفاء من تلقاء أنفسهم.

أما الحالات الأكثر تعقيدًا، فيجب أن تخضع للعلاج لاستعادة الذكريات ومساعدة المريض على عيش الحياة بأكمل وجه.