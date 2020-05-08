بعد توصية "الصحة" بعدم استخدامها لـ4 فئات.. إليك ما يجب معرفته عن الكمامة القماش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على أهمية استخدام الماسك الطبي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى دراسة أجريت لبيان أهمية استخدامه، حيث أوضحت هذه الدراسة أن تقليل انتشار المرض يتم من خلال تقليل الاختلاط واتباع سياسة التباعد الاجتماعي، وارتداء "الماسك".

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن المركز الأمريكي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها CDC أصدر توصيات تؤكد أن المواطنين يمكنهم استخدام القناعات المصنوعة من القماش، حيث إنه يساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية مثل محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل.

كما أوصى المركز بعدم وضع أغطية الوجه القماشية على الأطفال تحت سن الثانية، أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس، أو فاقد الوعي، أو عاجز أو غير قادر على إزالة القناع دون مساعدة.

وفي هذا الصدد، نوضح لكم ما الذي يجب أن نعرفه عن الكمامات المصنوعة من القماش؟

يعد القماش ذو النسيج الضيق ملائم بشكل أفضل من النسيج الواسع للكمامات البديلة، بحسب المعهد الاتحادي الألماني للعقاقير والأجهزة الطبية، ولكن يجب ألا يتم حياكتها بشكل ضيق للغاية بحيث يصعب التنفس معها.

وتقول وزارة الصحة في بافاريا، وهي إحدى الولايات الألمانية الأكثر تضررا بفيروس كورونا، إنه من الأفضل حياكة الكمامات من قماش مصنوع من القطن بنسبة مئة بالمئة.

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وبعد إزالة الكمامة البديلة يفضل غسلها مباشرة بمنظف ملابس وفي مياه لا تقل حرارتها عن 60 درجة مئوية. ويجب غسل اليدين قبل ارتداء الكمامة وبعد خلعها.

وإذا ما كان النسيج قويا، يمكن تعقيم الكمامة بالكي أو وضعها في فرن دافئ. كما يمكن أيضا وضعها داخل جهاز الميكروويف إلا إذا كانت الكمامة تحتوي على سلك، وهو ما يتسبب في اندلاع حريق.

وإذا كنت تعرف كيف تمسك بالإبرة والخيط، يمكنك أن تصنع كمامتك بنفسك، والأنواع متوفرة على الإنترنت. وإذا لم تكن تمتلك المهارة أو الخامات المطلوبة، يمكن ببساطة شراء كمامة أو يكفي تغطية الفم والأنف والخدين بوشاح أو بقطعة من القماش.

- طريقة صناعة الكمامة

ويمكنكم صناعة الكمامة بسهولة في المنزل، بدون الحاجة إلى ماكينة خياطة، كما أوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويوضح الدكتور سانجاي غوبتا الطرق المناسبة باستخدام المواد المتاحة بالمنزل، لصناعة الكمامة، نستعرض لكم الطريقة في الفيديو التالي.