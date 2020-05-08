البشرة الزجاجية موضة مكياج رائجة... هكذا تحصلين عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مايو 2020 04:45 مساءً - تعد البشرة الزجاجية أحد أبرز اتجاهات المكياج في الوقت الراهن، وقد أضحت موضة مكياج رائجة جداً ومنتشرة بين النساء، وهي ترتكز على جعل البشرة تبدو ناعمة ولا مسامية، ومضيئة جداً الى حد تصبح شبيهة بالزجاج. وفي هذا المقال، سنعرفك الى طريقة الحصول على مكياج البشرة الزجاجية، وأهم المستحضرات التي عليك استخدامها.



استخدمي مقشراً لطيفاً



الخطوة الأولى للحصول على بشرة زجاجية، هو استخدام مقشر لطيف أو غسول للوجه يعمل على التخلص من الأوساخ والزيوت والدهون وخلايا الجلد الميت، مما يساهم في منحك بسرة ناعمة كالحرير ومهيأة لامتصاص مستحضرات المكياج. ننصحك باستخدام BareMinerals Mineral Cleansing Water.

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طبقي الكريم المرطب

طبقي الكريم المرطب



بعد تقشير وتنظيف البشرة، احرصي على تطبيق كريم الترطيب بتركيبة خفيفة، فهو يوفر لك مظهر بشرة ندياً ومتوهجاً يدوم لوقت طويل. ننصحك بتجربة كريم الترطيب من علامة تاتشا

Tatcha Luminous Dewy Skin Mist. كذلك، احرصي على التركيز على منطقة الخدين ومحيط الوجه.



رطبي شفاهك

رطبي شفاهك



من الضروري أن تعملي على ترطيب شفاهك والاعتناء بها، فهي أيضاً لها تأثير كبير في الحصول على مظهر بشرة زجاجي لا تشوبه شائبة. ننصحك بتجربة بلسم الشفاه Aquaphor Lip Repair.

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استخدمي فاونديشن بتركيبة شفافة

استخدمي فاونديشن بتركيبة شفافة



بعد ترطيب الشفاه وبشرة الوجه، قومي بتطبيق كريم الأساس باستخدام فرشاة الباودر، على أن يكون بتركيبة شفافة. وللحصول على بشرة زجاجية متوهجة خالية من الشوائب، ننصحك بتجربة كريم الأساس من ريفلون Revlon PhotoReady Candid Anti-Pollution Foundation.



اعتمدي أحمر شفاه زجاجياً

أحمر شفاه زجاجياً



احرصي على استخدام أحمر شفاه يساهم في منحك مظهراً زجاجياً براقاً. ننصحك بتجربة Revlon Revlon Super Lustrous Lipstick in Sparkling Quartz، فهو أحمر شفاه زجاجي لامع غني بالألوفيرا وحمض الهيالورونيك والكوارتز، وبالإمكان أيضاً استخدامه كهايلايتر تطبقينه على عظام الخدين والجفون وأسفل جسر الأنف.



طبقي الباودر

الباودر



للحصول على بشرة زجاجية، احرصي على تطبيق الباودر على مناطق محددة في الوجه، وهي جوانب الأنف وتحت العين، وأيضاً على المناطق التي قد تصبح لامعة في وقت لاحق، بشكل تحصلين على لمسة نهائية طبيعية. ننصحك باستخدام Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Setting Powder.

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