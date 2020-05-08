بناطيل جينز من نجوى كرم لإطلالات عملية وأنيقة

الجينز من القطع المفضلة في خزانة نجوى كرم، وكثيراً ما نراها تعتمده في مناسبات مختلفة ولمشاوير متنوعة، ولاسيما الكاجوال منها، وتنسقه بأساليب أنيقة وعملية. واليوم جمعنا بالصور أبرز إطلالات نجوى كرم في بناطيل الجينز، لتستوحي منها بعض الأفكار المميزة داخل البيت في فترة الحجر المنزلي، أو للمشاوير اليومية البسيطة.

وقد كانت نجوى كرم حريصة على اختيار قصّات مختلفة من الجينز، منها السكيني ومنها الواسع أو قصة البويفرند المريحة أو القصة الضيقة من الأعلى والواسعة من الأسفل. وإليك بعض الأفكار لتستوحي منها.



تنسيق شبابي في الجينز اعتمدته نجوى كرم:



اعتمدت نجوى كرم لوك جمع بين الأناقة والعصرية، وقد بدا مريحاً وعملياً أيضاً، حيث اختارت جينز بقصة ضيقة باللون الأزرق الفاتح، ممزق من عدة نواح، مما أضفى عليه نمطا شبابيا، وقد نسقت معه توب قطنية باللون الأسود وحذاء من الجلد من دون كعب.



نجوى كرم في المنزل في لوك في الجينز:



نسقت نجوى كرم إطلالة منزلية مريحة مؤخراً، وقد اختارت فيها جينز سكيني باللون الأزرق الداكن، مزين بالسحابات المعدنية عند الكاحل. وقد نسقت معه تيشرت قطنية باللون البنفسجي، مزينة برسمة قلب باللون الأحمر، ومن فوقهما نسقت جاكيت جينز بقصة كلاسيكية، وأكملت اللوك بحذاء كاحل من الجلد الأسود مزين بالأربطة، ونظارات شمسية بتصميم شبابي.

الجينز والبليزر على طريقة نجوى كرم:



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تنسيق أنيق نسقته نجوى كرم، تستطيعين أن تستوحي منه للعودة للعمل بعد فترة الحجر المنزلي. وقد اختارت فيه بنطلون جينز سكيني باللون الكحلي الداكن، نسقت معه قميصا أبيض وجاكيت بليزر محدد الخصر باللون الرمادي، وأكملت اللوك بإكسسوارات باللون العسلي عبارة عن حقيبة يد من مزينة بالشراريب، وحذاء كعب عال.



تنسيق في الجينز والقميص على طريقة نجوى كرم:



اختارت نجوى كرم، في هذا اللوك، إطلالة أنيقة من الممكن أن تعتمديها في المنزل أو خارجه، حيث نسقت بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن بقصة أرجل واسعة مع بلوز من الحرير باللون الفوشيا الغني، وزينت اللوك بحزام خصر من غوتشي.

إطلالات في بناطيل جينز على طريقة نجوى كرم. شاهدي الصور واستوحي أفكار إطلالات لمختلف المناسبات داخل المنزل أو خارجه.

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