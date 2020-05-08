الامارات | باحثون: سلاسة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: سلاسة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت نشرة «مرصد المستقبل» في دبي، أمس، أن دراسة جديدة أفادت بظهور سلاسة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أكثر عدوى من الفيروس الأصلي المسبب للجائحة.

ويرى الفريق البحثي في المختبر الوطني في لوس آلاموس - ، وفق ورقة علمية نُشرت في بيوأرشيف مؤخراً - أن السبب هو وجود اختلاف في البروتين الشوكي في السلالة المُسماة دي 614 جي، وهي سلالة من 14 طفرة مختلفة من الفيروس الأصلي.

ولم تُراجع الورقة بعد، لذا يجب التروي عند قراءتها. وتُناقش الأوراق البحثية المنتشرة حالياً في المواقع المشهورة قبل مراجعتها من قبل الأقران، بسبب سرعة وتسرع العلماء في نشر نتائجهم عن فيروس كورونا المُستجد، ما قد يشوه فهم العامة للعلم وفق الخبراء.

وجاء في الدراسة: «تزداد سرعة تضاعف دي 614 جي بشكل ينذر بالخطر، مشكلاً سلالة أكثر قوة من السلالة الأصلية من ووهان، ما يكفل لها انتشاراً أسرع».

وحلل الفريق 6000 عينة حول العالم، ووجدوا باستخدام التحليل الحاسوبي التفوق المتكرر لسلالة واحدة مراراً وتكراراً، ما يعني أنها أكثر عدوى من غيرها، وفق ما نشرته «إل إيه تايمز».

وذكرت بيتي كوربر، الكاتبة الأولى للورقة البحثية وعالمة الأحياء الحاسوبية في لوس آلاموس، في منشور على «فيس بوك»: «الأمر مقلق، فنحن نراقب طفرةً جديدة في الفيروس تنتشر بسرعة، لتصبح السلالة المسيطرة في الجائحة خلال شهر مارس الماضي».

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وسيعاني العلماء لإنتاج لقاحٍ ضد الفيروس بسبب قدرته السريعة على التحور. وأضافت كوربر «لا يمكننا غض الطرف عن هذه المشكلة أثناء توجهنا لتطوير وفحص اللقاحات والأجسام المضادة سريرياً».

ولا يتفق الجميع على أن سبب الانتشار السريع للسلالة المتطفرة هو امتلاكها لمزايا خاصة.

وكتب أستاذ مساعد في كلية هارفارد تي. إتش تشان للصحة العامة، بيل هانج، في تغريدة على تويتر «قد تكون السلالة أكثر حظاً ووصلت لأماكن خارج ووهان وانتشرت في أولى مراحل التباعد الاجتماعي».

وبصيغة أخرى، انتشرت السلالة بسرعة بسبب الصدفة المحضة، وليس لامتلاكها خواص أكثر عدوى.

وأضاف هانج «السبب ليس الفيروس ذاته، بل العوامل البيئية وفرص الانتقال، إن الموضوع معقد جداً، وسنتعلم أكثر عنه بمرور الوقت. وحالياً توجد طرق ناجعة أكثر لمواجهة الجائحة من مجرد القلق من السلالات المختلفة».



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