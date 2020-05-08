ماذا يحدث لك عند تناول قمر الدين؟.. 5 فوائد و3 أضرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ سمية عبد الهادي
"قمر الدين" من بين المشروبات التي ترتبط بشهر رمضان الكريم، ويعشقها البعض، لكن قد لا تعرف فوائده العديدة أو أضراره التي تذكرها لنا الدكتورة ياسمين الصيرفي استشاري التغذية العلاجية.
1- يسهم في تعزيز جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين "أ" و"سي".
2- يعمل على تقوية الجهاز الهضمي، كما أنه يقلل فرص الإصابة بالإمساك لاحتوائه على نسبة من الألياف.
3- يحتوي على مجموعة من الفيتامينات أبرزها عنصر الحديد، الذي يحمي من خطر الإصابة بضعف الجسم.
4- يتضمن عنصر البوتاسيوم وهو بمثابة الحماية للقلب.
5- غني بفيتامين "أ" ويحمي النظر من الإصابة بالضعف، كما يسهم في حماية البشرة والجلد من ظهور علامات التعب والإرهاق.
أما عن أضرار مشروب قمر الدين، تقول استشاري التغذية:
1- يزيد الوزن إذا تم إضافة نسبة عالية من السكر إليه.
2- يمكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات لمرضى السكر بزيادة أو نقصان نسبته.
3- يزيد من نسبة الكوليسترول بالدم.
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