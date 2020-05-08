الامارات | 3 من الأمراء الأردنيين في الحجر الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 من الأمراء الأردنيين في الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مواقع إخبارية أردنية، اليوم، إن ثلاثة من أبناء الأمير فيصل بن الحسين، شقيق الملك عبدالله الثاني، يخضعون للحجر الصحي الاحترازي في منطقة البحر الميّت.

ووصل الأمراء الثلاثة عمر وسارة وعائشة على متن رحلة الخطوط الملكيّة الأردنيّة العائدة من لندن، يوم أمس.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت عن تطبيق إجراءات احترازيّة لاستقبال الطلبة الأردنيين القادمين إلى المملكة، تشمل فرض حجر صحي إجباري، ولمدة 17 يوماً.

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