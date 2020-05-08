موديلات عصرية من "الصنادل" بألوان وتفاصيل جديدة تعرفي عليها

جمعنا لكِ في هذا المقال مجموعة من أحدث موديلات "الصنادل" العصرية بألوان وتفاصيل جديدة في عالم الموضة، حتى نتنتقي منها الأجمل، والتي تُناسب أيضًا صيف 2020%، تجعل إطلالاتك مريحة وملفتة للنظر. فانتقي من دار Isabel Marant احدث موديلات الصنادل البنية المفرغة مع الرباط الذي يلتف حول الكاحل بأسلوب شبابي. وفي حال كنت تحبّين الصيحات العصرية، تألقي باحدث موديلات الصنادل المسطحة والمفرغة مع الفراشة النافرة على الاصبع والرباط الذي يلتف على كامل الارجل بشكل حيوي بأسلوب دار Etro.

ولا تتخلي في صيف 2020، عن احدث موديلات الصنادل الملونة التي تبرز بألوان متعددة ومتداخلة في القطعة الواحدة. فاختاري من دار Salvatore Ferragamo هذه الصيحات الملفتة في عالم الموضة، الى جانب احدث موديلات الصنادل الشفافة، والأخرى البارزة بالألوان الصيفية كالأصفر القوي لجعل أناقتك مشرقة ومريحة في عالم الموضة اليومية مع الكعب العريض والمربع.

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