عالم فيروسات يوضح خطر انتشار فيروس كورونا في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وضح الدكتور في العلوم الطبية، البروفيسور أناتولي التشتاين أثناء مقابلة تلفزيونية، كيف سيتغير الوضع الوبائي في فصل الصيف.

وأشار الخبير في علم الفيروسات، إلى أنه من المفترض أن يتباطأ انتشار الفيروس في الصيف، وهذا ليس مرتبطا بافتراضات التأثير السلبي للحرارة والأشعة الشمسية في فيروس كورونا المستجد، حسب ما جاء فى موقع "روسيا اليوم".

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وقال، "بالطبع هذا ليس مرتبطا بأن الطقس الحار أو ضوء الشمس سيدمر الفيروس الذي بداخلنا. لأن مناعة جسم الإنسان في الصيف أقوى، والناس يتباعدون حينها ولا يشكلون تجمعات كبيرة في أماكن مغلقة كما في الشتاء. لذلك نعتقد أن انتشار الوباء سينخفض في الصيف".

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد إلى الآن ما يؤكد تأثير درجة حرارة الهواء في قدرة الفيروس على البقاء.

وتفيد بيانات منظمة الصحة العالمية، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 3.5 مليون إنسان توفي منهم ما يقارب من ربع مليون.