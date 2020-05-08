هل تفيد تناول الفيتامينات في الوقاية من كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

منذ بداية جائحة فيروس كورونا كان هناك تركيز على وسائل تجنب الإصابة بالعدوى، وإحدى الطرق التي يعتمد عليها الكثيرون هي تناول الفيتامينات التي تهدف إلى تعزيز المناعة للوقاية من المرض.

وشهدت مبيعات عصير البرتقال ومكملات فيتامين سي زيادة كبيرة في الولايات المتحدة، وأفادت شركات التوزيع بوجود نقص كبير في مخزون المكملات الغذائية التي تهدف إلى زيادة المناعة، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

ولكن مع عدم وجود دليل قاطع على أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من فيروس كورونا، هل من الضروري تناول الفيتامينات خلال هذه الأزمة لتعزيز مناعة الجسم؟

وفقاً لمايكل رويزن كبير مسؤولي العافية في كليفلاند كلينك، فإن تعزيز جهاز المناعة هو هدف جيد بشكل عام، فعندما يدخل الفيروس إلى النظام المناعي، سيتعرف جسمك على الفور على الجسم الغازي على أنه غريب، وعندما يحدث هذا، ترسل خلايا معينة إشارة لصنع الأجسام المضادة لمحاربته.

وهنا تبرز أهمية تعزيز استعداد الجسم لمواجهة الغزاة غير المرحب بهم، ويمكن أن يكون نظام المناعة الصحي خط دفاع منيع ضد الفيروسات، كما يمكن اتخاذ خطوات لتعزيزه.

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قال رويزن "حتى عند الحصول على لقاح مثل لقاح الأنفلونزا، يمكن للعادات الصحية مثل التغذية الجيدة وممارسة الرياضة والنوم، أن تساعد في نجاح اللقاح.

وقالت لونا ساندون، الأستاذة المشاركة في قسم التغذية الإكلينيكية في مركز جامعة جنوب غرب تكساس الطبي "المركبات الغذائية مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة والزنك تعزز نظام المناعة لدينا وتساعده على العمل بشكل أكثر فعالية. ولكن إذا كنت تحصل على هذه العناصر من الغذاء، فلا حاجة إلى تناول المزيد منها".

والأهم من ذلك، لا توجد حتى الآن أدلة على أن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية يمكن أن يساعد على منع الإصابة بفيروس كورونا، ولم تظهر إحدى المراجعات أية صلة بين نقص فيتامين د واحتمالية الإصابة بالمرض، ولا يبدو أن المكملات الحاوية على هذا الفيتامين يمكن أن تعالج الإصابة بالفيروس أو تمنع حدوثها، وينطبق هذا على فيتامين سي والفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى.

وتضيف ساندون "لا بأس بتناول الفيتامينات بناء على توصية الطبيب، لكن لا تأخذ جرعة إضافية منها، لأن ذلك لن يجعلك أكثر مناعة ضد فيروس كورونا".

وفي الواقع، هناك حد أقصى لمقدار الفيتامينات التي يمكن للجسم إدارتها والتعامل معها في أي وقت، لذلك لا يجب زيادة الجرعة الموصى بها من قبل الطبيب، لأن الزيادة يمكن أن تسبب مشاكل صحية غير مرغوبة، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.