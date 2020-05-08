خوفا من كورونا.. بلدة تخضع سكانها لرجيم وتمارين رياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وضع مسؤولو الصحة في بلدة بجزيرة لونغ آيلاند نظاما غذائيا لخفض معدلات السمنة وسط تفشي فيروس كورونا الجديد، خصوصا في مدينة نيويورك المجاورة.

ومع تفشي ظاهرة زيادة الوزن بسبب الحجر الصحي والإغلاق، ولأن الفيروس يؤثر على مرضى السكري والمصابين بالسمنة أكثر من غيرهم، يقدم الأطباء ومدربو اللياقة البدنية في مدينة هنتنغتون، التي يقطنها حوالي 200 ألف نسمة، أسلوب حياة صحيا طوعيا وبرنامجا للتمارين الرياضية، حسب ما جاء فى موقع "سكاى نيوز".

ويقول الأطباء ومدربو اللياقة إن السمنة والحالات المرتبطة بها هي من عوامل خطر الإصابة المحتملة بمرض "كوفيد-19"، وإن تقليل عدد السكان الذين يعانون من زيادة الوزن سيقلل أيضا من عدد مرضى فيروس كورونا الجديد.

وصرّح رئيس اللجنة التشريعية الصحية في مقاطعة سوفولك، ويليام سبنسر، في مؤتمر صحفي الأربعاء: "نلفت الانتباه إلى هذه القضية لأن جودة صحتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى.. بينما نعمل ببطء في طريقنا للخروج من هذه الأزمة، من المهم بالنسبة لنا اتخاذ خيارات صحية ... لذلك نحن بحاجة إلى تولي المسؤولية عن الوضع".

يشار إلى أنه وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعاني 42.4 في المئة من السكان البالغين في الولايات المتحدة من السمنة وكذلك 18.5 في المئة من الأطفال الأميركيين.

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وتعد السمنة عامل خطر معروف للعديد من الحالات الصحية المزمنة بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 والسكتة الدماغية والنوبات القلبية وحتى أنواع معينة من السرطان.

واتضح أن زيادة الوزن والسمنة هي عامل خطر رئيسي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث أظهرت الأبحاث أن الحالات الصحية المزمنة، مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19 والوفاة.

ولذلك، أعلن مدير جراحة السمنة بمستشفى هنتنغتون، الدكتور ديفيد بوتشين، عن برنامج أسلوب حياة صحي على موقعه على الإنترنت سيشمل قسما عن النظام الغذائي وآخر عن تمارين اللياقة.

وستكون النصائح الغذائية من ممارسة ريجيم "بوتشين"، وستعرض العديد من الأحداث مباشرة على موقع فيسبوك، وتتناول مواضيع مثل كيف يمكن للسمنة أن تعرضك لخطر أكبر للإصابة بكوفيد-19، وكيفية التحكم في الأكل العاطفي، وكيفية التسوق الصحي، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبالنسبة للجزء الخاص بالتمارين من البرنامج، ستقدم شركة خاصة باللياقة، دروسا للياقة البدنية واليوجا مجانا عبر تطبيق زووم، على أن يتم توزيع الأجهزة والمعدات على الناس في منازلهم، وفقا لمؤسس شركة اللياقة "إنتليجنت فيتنيس"، فيل سوتيلي الذي قال: ""فيما يتعلق بالصحة، عندما تمارس الرياضة تقلل من التوتر والقلق... وتساعد على إدارة التمثيل الغذائي للغلوكوز، الذي يتسبب في بعض الحالات والظروف بمرض السكري ومضاعفات مرض السكري".

ويتطلع المسؤولون في هنتنغتون لتحويل صحة المدينة والسكان، بل وسكان نيويورك عموما، بشكل أفضل باعتبار ذلك أفضل خيار لمكافحة الأمراض وتجنب زيارة الأطباء.