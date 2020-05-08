بآلاف الدولارات.. تكلفة إطلالة شاكوش في رامز مجنون رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم
ظهر المغني الشعبي حسن شاكوش مع الفنان رامز جلال في الحلقة الرابعة عشر من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" المذاع على فضائية mbc.
ارتدى شاكوش في الحلقة جاكيت منقوش بنقشة "Baroque print" أو الباروك، من العلامة الإيطالية فيرزاتشي، بسعره 2,450 دولار، اي بما يعادل أكثر من 38 ألف جنيه مصري،وبالرغم من ثمنه الغالي إلا أن النجم رامز جلال سخر منه وعلق عليه قائلًا:" وايه الجاكيت ده، ده حاجة من الاتنين يا اما سحب مفرش السرير ولبسه يا اما البلتكانة".
ونسق مع الكاجيت حذاء رياضي باللون الأبيض من "PHILIPP PLEIN" بسعر 1320دولار، أي 21 ألف جنيه مصري.
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