رامز جلال يسخر من إطلالة حسن شاكوش (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وقع مطرب المهرجانات حسن شاكوش ، ضحية الحلقة الرابعة عشر من برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال.

ظهر شاكوش مرتديا تيشرت أسود وبنطلون أسود، مع كارديجان قصير بستايل بوهمي، ونسق مع الإطلالة حذاء أبيض، من ماركة فيرزاتشي.

وعلّق رامز على إطلالة شاكوش مازحًا كالعادة:" ايه اللي انت لابسه دة يا أبو علي"، " انت لابس مفرش السرير".

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وتابع:" نفسي اعرف مين الحلاق اللي عملك القصة دي يا حسن"، "دة مش بياكل فسدق تحسه بياكل بلح البحر".

برنامج رامز جلال هذا العام "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على استضافة النجم في برنامج حواري أشبه بـ"كرسي الاعتراف"، والمذيعة هي "أروى" وفي أحدى الفقرات، يتم عرض صور نجوم ومن بينهم صورة لرامز جلال أمام الضيف ليوضح رأيه فيهم، وعندما ينتهي الضيف، يخرج رامز جلال في الاستديو ليفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزق جديد.