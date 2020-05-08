الامارات | إفطار «تاج دبي».. قائمة متنوعة من المطبخ الهندي الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار «تاج دبي».. قائمة متنوعة من المطبخ الهندي الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمزج فندق تاج دبي في شهر رمضان المبارك بين عالمين من النكهات وأساليب الطهو الفريدة، حيث كشف الفندق عن قائمتي طعام جديدتين محضرتين بإتقان من أطايب المطبخ الهندي الإماراتي.

وتأتي القائمتان من تصميم كل من فيكاس ميلهوترا، الشيف التنفيذي في تاج دبي؛ والشيف توفيق زكريا. وتتألف كل منهما من ثلاثة أطباق رئيسة تتويجاً لعقود من ثقافة الطهو في دبي.

وستأخذ قائمة الطعام الهندية الإماراتية الزوار في رحلة مذاقات عبر أطباقها التي تدمج بين ثقافتين استثنائيتين، حيث يمكن استكشاف العلاقة بين المطبخ الهندي التقليدي والثقافة الإماراتية، وكيف تمازجت هذه النكهات.

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ويُعتبر طبق كوفتاك سمك مزيجاً بين فطائر السمك التقليدية المستوحاة من الأطباق الإماراتية ونكهات التوابل الهندية.

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