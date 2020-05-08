الامارات | 5 نصائح لمرضى القلب الصائمين

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لمرضى القلب الصائمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاستشاري في جراحة وأمراض القلب بالمستشفى السعودي الألماني، الدكتور أحمد السكري، أن التعاطي مع مرضى القلب والصيام قد اختلف في الآونة الأخيرة، إذ لم يعد الأطباء يقرون للمرضى الإفطار في رمضان، بعد ثبات عدم تأثرهم سلباً بالصيام، باستثناء حالات محددة. وأكد أن الحالات التي تتأثر بالصيام، ومنهم الذين عانوا جلطة قلب حديثة، أو المريض الذي أجرى عملية قلب مفتوح ولم يكمل ستة أشهر على الجراحة، والمريض الذي قام بتركيب دعامات منذ ستة أشهر، ومرضى جلطات الرئة، فهؤلاء المرضى لا يمكنهم الصيام بسبب انتظامهم على علاج لا يمكن تبديله في الأشهر الستة الأولى. أما مرضى القلب الذين يمكنهم الصيام فقدم لهم الدكتور السكري خمس نصائح أساسية في رمضان.

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