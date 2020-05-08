الامارات | «مكتبات الشارقة».. 8000 قارئ من 55 بلداً حول العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «مكتبات الشارقة».. 8000 قارئ من 55 بلداً حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت «المكتبة الإلكترونية» لمكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب بالوصول إلى قراء من 55 بلداً حول العالم، حيث انضم إلى قائمة أعضائها 8030 قارئاً مسجلاً أجروا خلال أقل من شهرين 32 ألفاً و114 عملية في قاعدة بياناتها التي تضم ما يزيد على ستة ملايين كتاب ومصدر معرفي بأكثر من 10 لغات عالمية.

وتتوزع محتويات المكتبة على كتب الكترونية وأفلام مسجلة ومخطوطات ووثائق أرشيفية، حيث تضم 30 ألف مقطع فيديو في شتى المجالات والتخصصات، و160 ألف كتاب إلكتروني، وخمسة ملايين رسالة جامعية عالمية، بالإضافة إلى 21 ألف محتوى علمي، والعديد من الكتب النادرة، والكتب الصوتية.

وكانت «مكتبات الشارقة العامة» قد تعاونت مع مبادرة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، التي أطلقتها تحت شعار «بيت الإيسيسكو الرقمي»، وانضمت لها بهدف دعم العملية التعليمية والثقافية في ظل الإجراءات التي فرضها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وقالت مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة، إيمان بوشليبي: «نجاح تجربة المكتبات الإلكترونية، وغيرها من المبادرات التي انطلقت بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات المحلية والدولية، يؤكد أن أثر الفعل الثقافي يتضاعف ويحقق نتائج أكبر وأوسع إذا ما جاء في إطار من التعاون والعمل المشترك، وهذا ما تؤمن به مكتبات الشارقة العامة وتحرص على تعزيزه».

وقال عبيد الهاجري، مدير مكتب منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الشارقة: «العلاقة التي تربطنا مع هيئة الشارقة للكتاب طويلة وممتدة، والجهود التي تقودها الشارقة وفق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ظلّت ومنذ عقود سبّاقة ونوعية وأوصلت الشارقة الى أن تكون واحداً من مراكز صناعة الإبداع والمعرفة في المنطقة العربية والعالم، وبوابة لتجسير العلاقات والحراك الثقافي بين المنطقة العربية ومختلف بلدان العالم».

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