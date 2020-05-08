الامارات | تذكرتان لـ «أوسكار» 2021 في المزاد لمصلحة متضرري «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتان لـ «أوسكار» 2021 في المزاد لمصلحة متضرري «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن يتم عرض تذكرتين لحفل «فانيتي فير أوسكار 2021» في لوس أنجلوس، للبيع بالمزاد ضمن جهود الإغاثة من فيروس كورونا. وتمنح هذه الدعوة الشخص الفائز ومرافقاً له فرصة الوقوف مع نجوم الصف الأول على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار وما بعد الحفل في هوليوود يوم 28 فبراير من العام المقبل.

ومنذ منتصف أبريل، شارك عشرات النجوم في حملة «أوول إن تشالينج»، التي تهدف لجمع أكثر من 100 مليون دولار لبرامج مساعدات متنوعة.

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وستذهب جميع عائدات التبرعات إلى الذين يتضورون جوعاًُ، حيث تهدد الأزمة الصحية والاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا المجتمعات المنكوبة بالفقر.

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