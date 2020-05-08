الامارات | أطباق من العالم.. اللقيمات

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباق من العالم.. اللقيمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في شهر رمضان، تحار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

اللقيمات

من الحلويات المنتشرة والمحببة في العالم العربي، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، وهي حلوى سهلة التحضير ومكوناتها موجودة دائماً. تُقلى كرات العجين بالزيت حتى تأخذ لونها الذهبي، ومن ثم تزين بالمكسرات، ويرجع أصل هذه الحلوى إلى الشعب اليوناني، وتعرف هناك أيضاً باسم اللقيمات أو «لكوميس».

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