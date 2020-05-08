الامارات | 7 نصائح لتحويل غرف النوم إلى ملاذ 5 نجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لتحويل غرف النوم إلى ملاذ 5 نجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم فريق عمل من فندق براونز باقة من النصائح لترتيب غرف النوم على طراز الفنادق من فئة خمس نجوم، انطلاقاً من أهمية هذه الفسحة التي يجب أن تكون ملاذاً هادئاً ومفعماً بالسكينة، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تقتضي البقاء في المنزل. كما تقدم مديرة قسم التصميم في فنادق روكو فورتيه ومصممة الديكور المشهورة، أولغا بوليتزي، بعض النصائح لترتيب الأسرّة بشكل مثالي، وهنا أهمّ هذه النصائح:

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