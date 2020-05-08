الامارات | دينا الشربيني: عمرو دياب غيّر في شخصيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني: عمرو دياب غيّر في شخصيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد تكون الفنانة دينا الشربيني أكثر نجمات جيلها إثارة للجدل، لكنها وباعتراف الجميع واحدة من أكثرهن موهبة، ودائماً ما تنقسم الآراء حولها بين مؤيد ومعارض. للمرة الثالثة على التوالي تخوض دينا السباق الرمضاني بمسلسل «لعبة النسيان»، المأخوذ عن فورمات لأحد الأعمال الإيطالية.

كشفت دينا لـ«الإمارات اليوم» عن سبب اختيارها للمسلسل، وتفضيلها الفورمات العالمية للمسلسلات، وتعاونها مع تامر حبيب، وردت على اتهام مسلسلها الجديد بالتشابه في تيمة التشويق والجريمة مع مسلسل «زي الشمس»، الذي قدمته العام الماضي، وأوضحت عن دور عمرو دياب في حياتها الفنية، مشيرة إلى أنها تستمع دائماً إلى نصائحه، وتتعلم منه الكثير، وقد تطورت شخصيتها وتغيرت كثيراً منذ أن عرفته.

غموض

أكدت دينا أنها من عشاق أجواء الغموض في الأعمال الفنية، وتحب الأحداث المتشابكة المليئة بالتشويق، لذلك اختارت أن تقدم «لعبة النسيان»، لأنه يسحب المشاهد حلقة وراء حلقة في حالة من التشويق ليصل إلى فك الألغاز التي يحملها العمل، وقالت إن «سيناريو العمل يحمل أكثر من حل، ويجعل الناس يختلفون، وهذا يضمن المتابعة والتفاعل، وهو المطلوب تماماً، خصوصاً في المسلسلات التي تكون حلقاتها طويلة مثل 30 حلقة أو أكثر».

وحول سبب اختيارها فورمات مسلسل إيطالي، مثلما فعلت العام الماضي في مسلسل «زي الشمس»، أوضحت أنها ليست الشخص المسؤول عن اختيار الفورمات، لكن منتج مسلسلاتها محمد مشيش هو المتحمس لتلك النوعية من الفورمات، ويقنعها بها، ويعرض عليها أكثر من فكرة لتختار من بينها، مؤكدة أن الشركة المنتجة اشترت قانونياً كل حقوق العمل.

وأوضحت دينا أن العمل الأصلي ست حلقات فقط، وليس من المنطقي أن يكون 30 حلقة دون وجود تغييرات جوهرية في المحاور، مع إضافة خطوط درامية وشخصيات وأحداث، كما تم تغيير النهاية تماماً، حتى لا يحترق المسلسل، ويكون الناس على علم بحل اللغز الذي تدور حوله الـ30 حلقة.

وعن استعانتها بالسيناريست تامر لتعريب وكتابة المسلسل، قالت دينا «تامر حبيب اسم كبير، وكاتب لا يستهان به، وربما هو من أفضل كتاب الدراما في الوطن العربي، وكنا جميعاً على ثقة بأنه أفضل مؤلف سيضيف للعمل، وفعلاً قام بتغييره تماماً، وأضاف الكثير، ما جعل المسلسل قوياً جداً، وأبدع في كتابة دراما إنسانية تشبه الواقع الذي نعيشه في مجتمعاتنا العربية، وجعل الشخصيات أقرب إلى حياتنا».

إثارة الجدل

أثار «لعبة النسيان» الكثير من الجدل منذ بداية عرضه، وتصدرت دينا مواقع التواصل الاجتماعي على مدار أيام طويلة، قائلة «أنا سعيدة جداً بالجدل الذي أحدثه المسلسل، وباهتمام السوشيال ميديا، وأنا مهتمة جداً بردود أفعال الجمهور، وكلها كانت مفاجأة بالنسبة لي، ولا أنزعج من التفاعل حول المسلسل، بالعكس اعتبر ذلك مسؤولية كبيرة، لأنني الآن مطالبة بألا أخذل هذا الجمهور، أنا وفريق العمل، مهما كانت الظروف صعبة». وردت دينا على اتهام مسلسل «لعبة النسيان» بنفس تيمة مسلسلها السابق «زي الشمس»، قائلة«لا يوجد أي تشابه بين (زي الشمس»، و(لعبة النسيان)، فكلاهما موضوع وشخصيات وأحداث وخطوط درامية ليس لها علاقة ببعضها، ويجوز أن الشبه الوحيد هو أن الاثنين يقومان على فكرة التشويق والإثارة، وأنا شخصياً من عشاق هذا النوع، وأفضله في كل أعمالي التي أجسدها أو حتى التي أشاهدها، لأنه يثير فضولي».

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وأوضحت دينا سبب اعتذار الممثل أحمد فهمي عن العمل بعد تعاقده، وقالت إن هناك أسباباً قهرية جعلت أحمد لا يستطيع التصوير، لأنه كان يصور مسلسلاً آخر في لبنان، ونظراً لظروف «كورونا» لم يستطع أن يحضر للتصوير، وهذا عذر قهري وليس اعتذاراً.

وعن اعتذار المخرج هاني خليفة عن المسلسل في وقت حرج جداً، قالت دينا «لا أعرف حتى الآن السبب الحقيقي لهذا الأمر، ولم نتواصل معه، واحترمنا قراره، وفي كل الأحوال له كل الشكر على ما قدمه للمسلسل، أياً كان سبب انسحابه».

وكشفت دينا عن تعرض أسرة مسلسل «لعبة النسيان» لظروف صعبة جداً بسبب جائحة كورونا، التي فرضت أموراً كثيرة عليهم بشكل إجباري، مثل استبدال بعض أماكن التصوير، وتغيير معالجة بعض الأحداث، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية الطبية، ووجود فريق طبي بمكان التصوير، للكشف الدوري على الجميع، إضافة إلى التعقيم اليومي لكل شيء.

نجم كبير

وعن دور النجم الكبير عمرو دياب في حياة دينا الشربيني، وكيف تغيرت بعد معرفته، قالت «عمرو دياب نجم كبير، وصاحب خبرة على المستوى الفني والإنساني غير طبيعية، فكل رأي يقوله ينم عن وعي وإدراك وفهم، ولذلك أنا استمع دائماً إلى نصائحه، وأتعلم منه الكثير، وشخصيتي تطورت وتغيرت كثيراً منذ أن عرفته، ولمسات عمرو تضيف إلى أي شيء بريقاً ونجاحاً، فخبرته وتربعه على القمة لمدة 30 عاماً لم يأت من فراغ، إنه في الحقيقة يدعمني ويشجعني طوال الوقت».

وأكدت دينا أن عمرو دياب أشرف بنفسه على موسيقى المسلسل، وشارتي البداية والنهاية، واعتبر ذلك من أهم أسباب نجاح المسلسل.

اسم «رقية»

لم تنف دينا الشربيني أنها اختارت اسم «رقية» ليكون اسم بطلة المسلسل، وهو اسم والدة عمرو دياب.. وقالت إنها أحبت هذه السيدة جداً، رغم أنها لم ترها، ولكنها سمعت عن أخلاقها ومحبتها للجميع، ولهذا قررت أن يكون اسم البطلة، تيمناً بوالدة عمرو، وقد وافق عمرو وسعد جداً.

العمل الأصلي 6 حلقات فقط، وليس من المنطقي أن يكون 30 حلقة دون وجود تغييرات جوهرية في المحاور.

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