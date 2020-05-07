أثار الجدل 3 مرات.. خاتم ياسمين صبري بإصبع كريستيانو رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يبدو أن خاتم خطوبة الفنانة ياسمين صبري ما زال يشغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من مرور نحو أكثر من شهرين من الخطوبة، للمرة الثالثة.

وقت الخطوبة

في أول مرة أثار فيها الخاتم جدلًا عندما أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ارتباطه رسميًا بالفنانة ياسمين صبري، مارس الماضي، قبل أن يتم عقد قرانهما، إذ نشر حينها صورة عبر خاصية "ستوري"، على "إنستجرام" ظهر فيها ممسكا بيد خطيبته.

ضحية برنامج رامز

المرة الثانية كان عندما وقعت ياسمين صبري ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، وحينها علّق "رامز" قائلًا: "أهو يا جدعان خاتم الفرح أهو"، قبل أن يخلعه من يديها خوفًا من سقوطه أثناء تعرضها للمقلب الذي يعتمد على تحريك الكرسي للأعلى والأسفل ويمينًا وشمالًا بقوة، وقال مازحًا: "الخاتم اللي مدوخ مصر كلها".

Advertisements

الخاتم بيد رونالد

لكن هذه المرة، حالة الجدل التي أثارها الخاتم كانت بسبب تداول صورة لنجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو وهو يرتدي الخاتم ذاته. وبالبحث عن تاريخ الصورة اكتُشف أن اللاعب ارتدى الخاتم قبل أن ترتديه النجمة المصرية في حفل خطبتها.

سعر الخاتم

والخاتم من تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، من Diam Jewellery، عبارة عن ماسة كبير الحجم مزين بإطار باللون الذهبي، بلغ سعره نحو 200 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين جنيه.