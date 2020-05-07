لماذا يرتدي جميع ضحايا "رامز" بناطيل.. هل يعرفون المقلب مسبقا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

اعتاد النجوم والنجمات أثناء لقاءاتهم التليفزيونية بالبرامج وخاصة الحوارية، اعتماد الإطلالات التي يسيطر عليها السوارية والطابع الكلاسيكي، ولكن اعتماد النجمات في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، للكاجوال والبناطيل أثار تساؤلات الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أوضحته الفنانة بدرية طلبة التي كانت بين ضيوف البرنامج.

وقالت بدرية عبر حسابها على فيسبوك: "حابة أشرحلكم كواليس حلقة برنامج رامز مجنون رسمي، بدأ باتصال من أروي لعمل لقاء في برنامجها، والإعداد طلب مني لبس يليق ببرنامج فيه ألعاب ومسابقات ويكون الأفضل بنطلون"، نافية علمها بالمقلب مسبقا.

يذكر أن جميع النجوم والنجمات الذين وقعوا كانوا ضيوف البرنامج حتى الآن ارتدوا إطلالات كاجول، ومن بينهم الفنانة غادة عادل التي ارتدت جاكيت قصير وبنطلون چينز ونسقت مع الاطلالة توب أبيض، والنجمة ياسمين صبري التي ظهرت بإطلالة كاجوال وصفها رامز بأنها تحصل فواتير الكهرباء، حيث ارتدت جاكيت جينز قصير وبنطلون جينز، والنجمة فيفي عبده التي ظهرت مرتدية بلوزة باللون الفضي اللامع وبنطلون أسود.