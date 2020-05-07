أفضل بلسم طبيعي للشعر من صنع يديك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 10:45 مساءً - يعد البلسم رفيق النساء الدائم عند غسل الشعر، فهو يساعد في فرد وتنعيم الشعر وتسهيل عملية تسريحه. لكن إذا كنت ترغبين في اعتماد أفضل بلسم لشعرك مهماكان نوعه، فقد أصبح بإمكانك تحضير أفضل بلسم طبيعي للشعر في المنزل خال من أي مواد كيماوية قد تؤذي شعرك، وبمكونات متوافرة لديك، بطرق سهلة عدة سنعرفك إليها في هذا المقال.



الطريقة الأولى

الطريقة الأولى



اخلطي ربع كوب من كل من العسل وزيت جوز الهند وحليب جوز الهند، ثم أضيفي الى هذه الزيوت الطبيعية ملعقتين من زيت زهر البابونج. حركي المكونات جيداً وطبقيها على كامل شعرك، بعدها لفي شعرك بمنشفة دافئة أو بغطاء الرأس. وبعد مرور نصف ساعة من الوقت، اغسلي شعرك على طريقتك الاعتيادية.

هذا البلسم سيمنح شعرك الرطوبة واللمعان اللازمين ويحميه من التقصف، إضافة الى أنه سيمده بالبروتين.

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الطريقة الثانية

جربي العسل الطبيعي والحليب وحليب جوز الهند



اخلطي جيداً ملعقة كبيرة من كل من العسل الطبيعي والحليب وحليب جوز الهند. ثم أضيفي الى الخليط قطرتين من زيت اللوز الحلو وقليلاً من ماء الورد. حركي الخليط حتى يصبح متجانساً، من ثم طبقيه على شعرك من جذوره وحتى أطراف، مع الحرص على تدليك فروة الرأس جيداً. لفي شعرك بمنشفة مبللة واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو الملائم وشطفيه بالماء بشكل جيد.

يحتوي هذا البلسم على مكونات طبيعية ستحمي شعرك من التقصف وتمنحه الترطيب اللازم.



الطريقة الثالثة

جربي هذه الطريقة



اخفقي بيضة واحدة بشكل جيد وأضيفي إليها نصف كوب من اللبن وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. حركي المكونات جيداً الى أن تختلط بشكل كاف. من ثم، طبقي الخليط على كامل شعرك، مع الحرص على تمشيطه كي يتغلغل البلسم فيه جيداً. بعدها، لفي شعرك بمنشفة دافئة واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة. وبعد مرور المدة المطلوبة، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

هذا البلسم سيعمل على ترطيب شعرك وتنعيمه وفرده، كما سيمنحه التغذية اللازمة لصحته وصحة فروة الرأس.

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