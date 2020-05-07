الكيمونو الملونة موضة شهر رمضان 2020

تحرص اغلب الفتيات على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار منها ما يتناسب مع ذوقها الرفيع و يبرز أناقتها، خاصة إذا كانت تفضل

الأحتشام والرقي في آن واحد وهذا ما جعل الكيمونو الحل الأمثل في شهر رمضان المبارك.

تعد الكيمونو من افضل الازياء التي يسهل تنسيقها مع الملابس الكاجوال، كما يمنح من يرتديه اطلالة عصرية تتناسب مع أجواء شهر رمضان المبارك.

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