أفضل طرق الكونتور لتنحيف الوجه خلال فترة الحمل

إحدى ى دلائل الحمل نضارة بشرة المرأة، ولكن هناك أموراً أخرى تشير إلى الحمل دمثل طغيان الشكل الدائري على الوجه. إذا كنت تعانين من هذا الأمر، عليك بهذه النصائح الثلاث من خبيرة التجميل هبة القيسي من Revlon لتعطي وجهك مظهراً أنحف فوراً!



الخطوة الأولى: اصنعي البشرة المثالية

ابدئي دائماً بالكريم التمهيدي “Primer” قبل أن تضعي أي منتج آخر. استخدميه لتضييق المسامات الواسعة وتنقية نسيج الجلد لتعزيز كريم الأساس "Foundation" الذي يجب أن تضعيه فوقه للفترات الطويلة. اختاري الكريم التمهيدي ذا نسيجٍ خفيفٍ؛ لشدّ البشرة والتقليل من الانتفاخ.

الخطوة الثانية: ضعي كريم الأساس لتسوية الغطاء

يمكنك أن تخففي من شدة اللون باستخدام الفرشاة؛ للحصول على مظهر طبيعي. ينسجم كريم الأساس مع البشرة، ويكون أكثر نعومة ومثالية بفضل الكريم التمهيدي الذي وضعته في الخطوة الأولى. تأكدي من تواجد عامل الحماية من الشمس SPF للمحافظة على صحة وسلامة بشرتك.

الخطوة الثالثة: الكونتور

استخدمي درجتين من نفس اللون: إحداهما فاتحة والأخرى داكنة، ظللّي المناطق التي تريدين تنحيفها باللون الفاتح والمناطق التي تريدين إبرازها باللون الغامق. اتبعي النصائح التالية من ريفلون خطوةً بخطوة؛ للحصول على أفضل النتائج:

الخدود: أبرزي خدودك واحصلي على مظهر أنحف بثلاث خطوات بسيطة:

* ضعي ظلّاً غامق اللون تحت عظمتي الخدّين.

* ضعي ظلّاً فاتح اللون بموازاة الطبقة السابقة بحيث يكونان متجاورتين.

* امزجي الطبقتين نحو الأسفل لموازنة الألوان.

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الذقن: ظلّلي تحت خط الفك لتعطي عمقاً للذقن، ولتفصلي الرقبة عن الوجه.

الاحمرار: طبّقي البودرة على عظام الخدّين وامزجيها للأمام قليلاً؛ لتنحيف الوجه المدوّر وللحصول على بشرة خالية من العيوب تجنّبي وضع البودرة بالقرب من الأنف؛ حتى لا تظهر تدويرة الخدّين.

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