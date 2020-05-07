ﺃﺑﺮﺯ ﺃﺧﻄﺎﺀ الإتيكيت التى تقع بها ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ

القاهرة - لايف ستايل
تقع كثير من النساء فى بعض الأخطاء التى من الممكن ألا تأخذها فى الاعتبار على أنها خطأ فى الإتيكيت وذلك أثناء الجلوس على طاولة الطعام ، لذا نأتى لكم ببعضها لأخذ الحذر وإتباع الإتيكيت المناسب .
ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﻮﺳﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﻫﻲ ﻭﺿﻌﻨﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ . ﺇﺫ ﻣﻜﺎﻥ ﺣﻘﻴﺒﺘﻚ ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ على ﺍﻷﺭﺽ ان كانت كبيرة الحجم والكرسي صغير ، او ﺧﻠﻔﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻚ ان كان هناك متسع .
ﺇﻳّﺎﻙ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻲ ﻛﻮﻋﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ، ﺑﻞ ﺇﻏﻠﻘﻲ ﻳﺪﻙ على شكل ﻗﺒﻀﺔ ﻭﺩﻋﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺠﻠﺴﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ .
ﺇﺿﺎﻓﺔً ﺍﻟﻰ ﻭﻗﻮﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺘﻜﻠّﻢ ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﻮﺍﻫﻨﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻻﺗﻴﻜﻴﺖ ﻻ ﻳُﻐﺘﻔﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ .
ﺗﺬﻛّﺮﻱ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻜﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻢّ ﺑﺄﺩﻭﺍﺗﻚ، ﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ ﺑﻞ ﺑﺎﻵﺩﺍﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﻜﻞّ ﻃﺒﻖ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ .
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﺧﻄﺄ . ﻻ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﻠّﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ، ﻭﻻ ﻛﻲ ﺗﺠﻠﺒﻲ ﻃﺒﻘﺎً ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻣﻨﻚ . ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ اﻟﺰﻣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻚ، ﺗﺴﻠّﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺّ ﺍﻟﻄﺒﻖ ﺍﻃﻠﺒﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻟﺴﻴﻦ ﺑﻘﺮﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﺮﻩ ﻧﺤﻮﻙ .
ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺇﻳّﺎﻙ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻀﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻃﺒﻘﻚ، ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﻧﻮﺍﻳﺎﻙ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺯﻋﺎﺝ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘّﺴﺨﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺧﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻃﻌﻨًﺎ ﻟﻼﺗﻴﻜﻴﺖ ﻓﻲ ﺻﻠﺒﻬﺎ .
منديل الطعام مكانه في الاسفل على الركب ومن غير الاتيكيت وضعه في مكان اخر وفي حال انتهاء الوجبة يوضع على الطرف الايسر من الطبق .
في حال ﺍﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ لاتغادري مكانك وانما ﺍﻧﺘﻈﺮﻱ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ حتى لاتضعيهم في موقف محرج .
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