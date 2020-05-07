ساعة جديدة من هوبلو بإصدارين في غاية العصرية والتميز

ساعات هوبلو رائعة بتصاميمها العصرية والجريئة، ومن أحدث إطلاقات الدار، ساعة بيغ بانغ وان - كليك مارك فيريرو ، ثمرة تعاون هوبلو للمرة الثانية مع الفنّان المُبدع مارك فيريرو. هذا الساعة هي خيار مثالي لكل من تريد الحصول على إطلالة مميزة ، تمامًا ككلّ إصدارات ساعات Hublot الرائعة والمميزة.



تطلّ ساعة Hublot_Big Bang One-Click Marc Ferrero بالأبيض أو الأسود، وهي ترمز إلى التكامل المترابط، إذ توضح الازدواجية العالمية بين الليل والنهار. أبيض أساسي خفي معتدل، جذّاب دون أن يكون مغرٍ. أسود عميق جريء وفاتن. ساعتان لتذكيرنا بأن النهار بدون الليل ليس نهارًا، وأن لا ليل دون النهار. إنّهما تضفيان الكثير من العصرية على إطلالة المرأة، كمثل كل الساعات التي تصنعها الدار، مثل ساعة Big Bang Moon Phase من Hublot التي تمنح المرأة إطلالة رائعة ومميزة.

هذه المرة، يروي مُبدع فنّ الرسم الروائي الغنيّ بالألوان قصّة جديدة باللونين الأسود والأبيض من خلال موديلين محدودَي الإصدار يتمثّل كلّ منهما في ١٠٠ قطعة مرقّمة. الموديل الأول مزوّد بعلبة مصنوعة من الفولاذ المصقول والملمّع والراتنج، مع قرص مطلي بالورنيش الأبيض وحزام من جلد العجل والمطّاط باللون الأبيض. أمّا الموديل الثاني فقد زوّد بعلبة من السيراميك الأسود مع قرص مطلي بالورنيش باللونين الأسود والأبيض، وبحزام من جلد العجل والمطّاط باللونين الأسود والأبيض. لونان متباينان يتكاملان في لوحة فنية رائعة. ثنائي مميّز يعكس من خلاله عمل مارك فيريرو صورة المرأة الحرّة، من القرص إلى الحزام.

أنا أعشق قوّة اللونين الأسود والأبيض المجسّدين للظلّ والنور، الين واليانغ. الأسود عميق ودائم وخارج عن أي تصنيف، والأبيض راقٍ وناعم، لا يبليه كرّ الأيام. مارك فيريرو

في تباين جليّ، يبرز أحمر الشفاه وحده ملوّنًا بأحمر زاهٍ خاطف للبصر، مُذكّرًا بأنّ تُحفة Lipstick تُشيد بامرأة القرن الحادي والعشرين، تحت النظارات السوداء الكبيرة. إنّها بطلة العصر الحديث الغامضة التي تتميّز بتعدّد أدوارها وتفيض ثقة بالنفس. وهي جريئة ولا تخشى أبدًا مواجهة التحديات. والجدير ذكره، أنّ Hublot تقدّم الدار للمرأة الكثير من الإبداعات المميزة، مثل ساعة Big Bang Moonphase لإطلالة انثوية رائعة.

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