الامارات | بالصور.."تسريحة كورونا".. موضة تنتشر بين أطفال نيروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.."تسريحة كورونا".. موضة تنتشر بين أطفال نيروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من ان فيروس كورونا يثير في النفس الشعور بالقلق والخوف، إلا أنه تحول إلى جزء من المظهر والهندام في العاصمة الكينية نيروبي التي انتشرت في أحيائها الفقيرة تسريحة كورونا. موضة

انطلقت من أحد صالونات تصفيف الشعر ووجدت لها عدد كبير من الزبائن وخاصة بين الأطفال.

وقالت ليونيتا أبوالا، مالكة صالون الحلاقة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" : "مع بدء انتشار وتوالي الأخبار حول فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، فكرت في تطبيق هذه التسريحة"، وتضيف:"منذ ذلك الحين بات يٌعرف هذا الصالون بين الأطفال الصغار والنساء بالصالون الخاص بـ"موضة كورونا".

تُطبق تسريحة الشعر هذه من خلال أخذ خصلات شعر صغيرة وتحويلها إلى ظفائر ممدودة نحو الأعلى على هيئة تشبه كثيرا تلك التي تبدو عليها البروتينات السطحية للفيروس التاجي. وتلقى هذه التسريحة شعبية كبيرة لدى الفتيات الصغيرات.

الأمر لا يتوقف عند تسريحة الشعر الجميلة، كما تقول أبوالا، مالكة صالون الحلاقة، إذ "تهدف تسريحة الشعر هذه إلى خلق الوعي بفيروس كورونا، كما تعكس أيضاً نمط العيش في هذه المنطقة".

تطبيق "تسريحة كورونا" لا يحتاج إلى استخدام مستحضرات كيميائية وتكلفتها لا تتعدى تكلفة وجبة ساخنة، كما تقول صاحبة الصالون، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الوصول إلى المياه في هذه المنطقة مازال يشكل مشكلة لساكنيها، لذا لا يمكن للكثيرين منهم الحصول على تسريحة شعر تحتاج للغسل والعناية بشكل دائم.

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