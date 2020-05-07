فوائد الفلفل الرومي للشعر

الفلفل الرومي أو الفلفل الحلو هو من أعضاء عائلة الفلفل المعتدل التي تنتمي إلى عائلة الفليفلة. تُعرف أيضاً باسم فلفل الجرس بسبب شكلها الذي يشبه الجرس ولها نكهة خفيفة وحلوة. على الرغم من أنّها متوفرة في جميع أنحاء العالم، إلا أنّ أصلها من أمريكا الجنوبية والوسطى والمكسيك. جميع أنواع الفلفل الرومي بما في ذلك الفلفل الأحمر تكون خضراء اللون عند عدم نضجها. ما هي فوائدها التجميلية؟ وما هي فوائدها للشعر؟

حبات الفلفل الرومي

الفلفل الرومي عبارة عن فواكه نباتية ولكنها

تُعرف باسم الخضار التي تُستخدم في مجموعة متنوعة من الأطباق بسبب طعمها الخفيف والحلو والمقرمش. عند النضج تتحول إلى لون أحمر فاتح مع قلب داخلي يحتوي على الكثير من البذور. وهي مصادر ممتازة للعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C و A و B6. إلى جانب ذلك، تحتوي أيضًا على فيتامين E وفيتامين K وحمض الفوليك والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة أيضًا. يجب تفضيل الفلفل الرومي العضوي على الفلفل المزروع تقليديًا.

الفلفل الرومي للشعر



فوائد الفلفل الرومي لللشعر كثيرة



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بصرف النظر عن فوائده الصحية والبشرة، فإن الفلفل الرومي مفيد لشعرك بالطرق التالية.

يعد الفلفل الرومي مصدرًا رائعًا لفيتامين C الذي يشارك في تكوين الكولاجين. تتطلب بصيلات الشعر الكولاجين للبقاء في صحة جيدة وتحقيق النمو الأمثل. يمكن أن يتسبب نقص فيتامين سي في جفاف الشعر وتقسمه وهشاشته.

يمكن أن يكون الفلفل الرومي مفيدًا جدًا في منع تساقط الشعر لأنه يحسن تدفق الدم لتحفيز نمو الشعر ويحمي بصيلات الشعر من تأثير DHT.

يمكن أن تساعد توابل الفلفل في تسريع نمو الشعر بنسبة تزيد عن 50 بالمائة. اسلقي بضع شرائح من الفلفل الأحمر في الماء لمدة 10 دقائق ثم برده لمدة 15 دقيقة. ثم ضعيها على فروة رأسك لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه. القيام بذلك بانتظام سيحفز نمو الشعر.

يعتبر الفلفل الرومي خيارًا صحيًا بشرط ألا تكون لديك حساسية تجاهه. تأكدي أيضًا من تخزين الفلفل الأحمر بعيدًا عن اللحم لتجنب إصابته بالبكتيريا.



فوائد الفلفل الرومي للبشرة:

الفلفل الروميي

فوائد الفلفل الرومي للبشرة كثيرة

يحتوي الفلفل الرومي على ضعف كمية فيتامين سي مقارنة بأصنافه الأخرى مما يجعله مفيدًا للغاية لبشرتك. فيما يلي بعض فوائدها للبشرة.

فيتامين C الموجود في الفلفل الرومي يساعد على تكوين الكولاجين، وهو ألياف هيكلية ضرورية لتماسك كل شيء معًا. يحتاج الجلد إلى الكولاجين للبقاء بصحة جيدة، وحتى النواقص الطفيفة في فيتامين سي يمكن أن تسبب مشاكل جلدية.

الفلفل الرومي مصدر جيد لثلاث كاروتينات لمكافحة السرطان: لوتين، بيتا كريبتوكسانثين وزياكسانثين. بصرف النظر عن كونها ممتازة للبشرة، تساعد هذه الكاروتينات في الحد من التورم الناجم عن التهاب المفاصل بسبب محتواها العالي من السيليكون. يُعرف عصير الفلفل أيضًا بصفاته العلاجية.

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